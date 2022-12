Kinh tế Triển khai chương trình bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2023

(kontumtv.vn) – Với mục đích ổn định giá cả hàng hoá thiết yếu và không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, tăng giá bất hợp lý cũng như kích cầu tiêu dùng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đến thời điểm hiện nay, một số đơn vị đã và đang bắt đầu triển khai thực hiện chương trình nhằm đảm bảo nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong thời gian sắp tới.

Tham gia chương trình bình ổn hàng Tết năm nay, có 2 đơn vị thực hiện. Đó là Siêu thị Co.op Mart và siêu thị Win Mart Kon Tum. Tổng lượng hàng hoá dự trữ thực hiện chương trình bình ổn hơn 100 tỷ đồng, do doanh nghiệp chủ động sử dụng nguồn vốn của đơn vị. Các mặt hàng tham gia chương trình bao gồm thực phẩm công nghệ; lương thực; thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến. Trong đó Siêu thị Co.op Mart Kon Tum đăng ký tham gia với gần 100 mã sản phẩm. Tổng giá trị hàng hoá dự trữ trong cao điểm kinh doanh Tết năm 2023 của đơn vị này hơn 50 tỷ đồng. Ông Đỗ Nhất Quân, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Kon Tum thông tin: “Bắt đầu từ khoảng tháng 6 thì đơn vị đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa cung cấp cho đợt kinh doanh cao điểm Tết cũng như nhóm hàng tham gia bình ổn. Nhóm hàng tham gia bình ổn thì hiện nay thì đơn vị tham gia nhóm hàng do SaigonCo.op sản xuất, để chủ động được nguồn hàng, cũng như đảm bảo giữ được giá trong thời gian kinh doanh Tết.”

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết thêm, chương trình bình ổn giá năm nay không có sự thay đổi nhiều về quy mô, số lượng đơn vị tham gia, cũng như về phương thức bán hàng. Tuy nhiên, số lượng mặt hàng tham gia chương trình bình ổn giá năm nay có giảm so với năm trước. Nguyên nhân do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến việc sản xuất. Do đó các nhà sản xuất, cũng như các nhà phân phối điều tiết, phân phối lượng hàng dự trữ tùy theo sức mua của mỗi địa phương. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu mà chương trình đề ra. Khi sức mua tăng cao, các nhà phân phối sẽ cung ứng kịp thời lượng hàng về cho địa phương trong vòng 24h từ các tổng kho. Đảm bảo nhu cầu tiêu thụ của nhân dân, không để xảy ra tình trạng khan hàng.

Theo kế hoạch, chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được tổ chức tại 2 điểm bán hàng tập trung. Đó là tại siêu thị WinMart và tại siêu thị Co.opmart Kon Tum. Đồng thời tổ chức 2 chuyến hàng bán hàng lưu động tại xã Đăk Sao của huyện Tu Mơ Rông và xã Mường Hoong của huyện Đăk Glei. Tại địa bàn không tổ chức được các điểm bán hàng theo chương trình bình ổn giá, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết Sở Công thương đề nghị các huyện chỉ đạo cho các lực lượng chức năng hướng dẫn cho các hộ kinh doanh, các tiểu thương thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá đúng giá niêm yết. Đồng thời phối hợp với lực lượng QLTT thường xuyên kiểm tra, tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý, đảm bảo cho người dân được tiếp cận lượng hàng hóa dồi dào và giá cả phù hợp trong dịp Tết Nguyên Đán.

Đến thời điểm hiện tại, siêu thị Co.op Mart Kon Tum đã bắt đầu triển khai thực hiện chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thời gian thực hiện từ ngày 1/12/2022 – 31/1/2023; Siêu thị Win Mart sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1 – 31/1/2023. Ông Trần Kiều Hưng, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, qua kiểm tra ban đầu, giá cả và mặt hàng sản phẩm tham gia Chương trình bình ổn giá đều đảm bảo theo đúng nội dung mà đơn vị Co.op Mart đã đăng ký, đảm bảo niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không bán hàng giả, hàng cấm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chương trình bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sẽ được thực hiện gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và gắn với chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, với mức giá bán thấp hơn giá thị trường từ 5 – 10%. Qua đó, cung cấp đầy đủ, thường xuyên, đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và vùng DTTS./.

Hơ Jan – Văn Hiển