VETC gia hạn miễn phí dán thẻ sử dụng thu phí không dừng đến hết ngày 5/8

Các phương tiện giao thông qua Trạm thu phí không dừng ETC trên Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Chương trình dán thẻ miễn phí sẽ kéo dài đến 24h ngày 5/8/2022 và bắt đầu thu phí 120.000/lượt dán thẻ từ 0h ngày 6/8/2022.

Lãnh đạo Công ty TNHH thu phí tự động VETC vừa thông tin, tính riêng giai đoạn từ khi thực hiện Chỉ thị 11/2012/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng (ETC), từ ngày 19/7/2022 đến 28/7/2022, VETC đã dán thẻ cho hơn 125.000 xe, trung bình 12.500 thẻ/ngày, tăng gấp 6 lần so với trung bình 6 tháng đầu năm, nâng tổng số thẻ ETC mà VETC đã dán lên 1,9 triệu thẻ.