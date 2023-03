Quốc phòng, an ninh 24 giờ phá vụ án giết người, giấu xác

(kontumtv.vn) – Chỉ trong 24 giờ từ khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phá vụ án giết người, giấu xác tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô gây hoang mang dư luận trong ngày mùng 04 Tết Nguyên đán Quý Mão.

Khoảng 19 giờ ngày 25/1/2023, tức mùng 4 Tết Nguyên đán, một người dân đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện một xác chết trong con mương không có nước tại thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô. Sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Đăk Tô, các đơn vị có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thiếu tá Nguyễn Thanh Hoà, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường thì xác định tử thi chết ở dưới một cái mương khô, sâu khoảng 3m, xung quanh có rất nhiều bụi tre mọc xung quanh. Tiếp cận hiện trường thì chúng tôi xác định tử thi có bị tác động bởi ngoại lực dẫn đến ngoại thương, trên tinh thần khám nghiệm sơ bộ chúng tôi xác định được đây là một vụ án giết người và là một vụ trọng án.”

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông qua công tác vận động quần chúng, Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1973, trú tại thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô và đối tượng tình nghi là Mai Tấn Thưởng, trú tại xã Diên Bình. Mai Tấn Thưởng và nạn nhân thì thường xuyên có mối quan hệ qua lại, hay uống rượu với nhau, ở trong thôn cũng ít tiếp xúc với người ngoài.

Theo cơ quan điều tra thì Mai Tấn Thưởng, sinh năm 1963, đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội xúi giục người khác tự sát. Tại cơ quan điều tra, Mai Tấn Thưởng khai là chỉ gặp nạn nhân vào trưa mùng 2 Tết, sau đó thì không gặp lại nạn nhân Đại nữa và tỏ ra không hợp tác. Nhưng bằng các chứng cứ thu thập được từ hiện trường, tại nhà của Mai Tấn Thưởng và những lập luận sắc bén của điều tra viên thì đến chiều ngày mùng 5 Tết, Thưởng đã cúi đầu nhận tội.

Thưởng khai, tối ngày 23/1/2023, tức mùng 02 Tết Quý Mão, Đại đến nhà Thưởng chơi, tại đây hai người xảy ra mâu thuẫn nên Thưởng đã dùng kéo đâm vào cổ Đại sau đó dùng búa đánh vào đầu của Đại rồi đi ngủ, sáng hôm sau thấy Đại đã chết Thưởng đưa xác Đại giấu ở con mương khô phía sau nhà rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Đối tượng Mai Tấn Thưởng thừa nhận: “Sao mà hồi trước mình nóng quá, mình có uống rượu rồi mà mình nóng quá, mình ngu quá cho nên mình phải đi tù, nên bây giờ phải chịu thôi, không biết nói sao nữa hết.”

Ngày 28/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và bắt tạm giam Mai Tấn Thưởng để điều tra về tội giết người. Việc phá án nhanh chóng của Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trấn an dư luận, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Đối với Thưởng chắc chắn sẽ phải nhận một bản án thích đáng cho tội ác mình gây ra. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đang hoàn thiện điều tra để chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố Thưởng về tội giết người theo quy định./.

CTV Văn Lai