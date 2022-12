Quốc phòng, an ninh Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư

(kontumtv.vn) – Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum do Thượng tá Trần Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư, nước CHDCND Lào do Đại tá Bun Chăn Xi Hả Vông, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn.

Trên tinh thần quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã tiến hành Hội đàm và thống nhất đánh giá tình hình chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh trật tự hai bên biên giới của tỉnh Kon Tum, tiếp giáp với tỉnh Attapư trong thời gian qua ổn định. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hoạt động xâm nhập qua biên giới; kịp thời thông báo cho nhau tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự khu vực biên giới của mỗi bên, duy trì và quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới; tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn đ­ường biên; tham mưu cho chính quyền các cấp về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Đồng thời nâng cao ý thức chấp hành Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam – Lào; duy trì thông báo trao đổi tình hình, phối hợp xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trong khu vực biên giới.

Thời gian tới, tiếp tục tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”; chỉ đạo các đồn Biên phòng của tỉnh Kon Tum với các Đại đội Biên phòng tỉnh Attapư tiếp tục tiếp xúc định kỳ, tổ chức tuần tra song phương./.

CTV Văn Lý