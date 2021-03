Quốc phòng, an ninh Bộ CHQS tỉnh Kon Tum quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021

(kontumtv.vn) – Sáng 1/3, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021 cho cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Năm nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, nên Bộ CHQS tỉnh không tổ chức Lễ ra quân huấn luyện mà tiến hành hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021 cho cán bộ, chiến sỹ. Theo kế hoạch, thời gian huấn luyện bắt đầu từ ngày 1/3 và kết thúc ngày 15/12/2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu; Kế hoạch huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh cho cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, tích cực, chủ động làm tốt công tác bảo đảm thao trường, vật chất phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với tình hình thực tế, huấn luyện lý thuyết đi đôi với huấn luyện thực hành, lấy thực hành làm chính. Bên cạnh đó, luôn chú trọng công tác an toàn trong huấn luyện, nhất là huấn luyện đêm, huấn luyện vượt sông, hành quân dã ngoại, diễn tập vòng tổng hợp, thực hành kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã quán triệt một số nội dung phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện năm 2021, với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Trong dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 36 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm “Lập công, dâng Đảng” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 75 năm Ngày bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (06/01/2046 – 06/01/2021).

CTV Hiền Lương