Quốc phòng, an ninh Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

(kontumtv.vn) – UBND huyện Kon Plông đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đối tượng 4, năm 2021.

Tham gia bồi dưỡng có 122 cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Các học viên được truyền đạt 07 chuyên đề bao gồm, Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống Chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; Quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới …

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn huyện; về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh./

Mỹ Hòa – Phạm Trọng