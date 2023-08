Quốc phòng, an ninh Cảnh giác với hoạt động mua bán người

(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp với tính chất, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hoạt động tội phạm mua bán người đang trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Trong thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát điều tra đã thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung và tội phạm buôn bán người nói riêng. Qua công tác rà soát, nắm tình hình, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện có một phụ nữ trên địa bàn thành phố Kon Tum vắng mặt, không có lý do. Tiến hành xác minh, điều tra, lực lượng trinh sát biết nạn nhân bị một đối tượng lừa bán sang Myanmar.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lên các phương án giải cứu trình lãnh đạo Công an tỉnh và được chấp thuận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã sử dụng những trinh sát dày dạn kinh nghiệm liên lạc với nạn nhân và phối hợp với tổ chức phi chính phủ giải cứu thành công, đưa nạn nhân về Việt Nam an toàn. Sau khi về nước an toàn, nạn nhân đã phối hợp với cơ quan điều tra tố cáo đối tượng lừa bán mình sang Myanmar. Nạn nhân kể: “Khi mà tôi biết qua đó công việc không giống như lời giới thiệu từ bên Việt Nam thì tôi mới biết tôi đã bị lừa sang Myanmar, bắt tôi làm gái. “Từ 5 giờ rưỡi chiều đến 5 giờ sáng bắt tôi phải làm, ngồi ở phòng nhân viên, khách vô chọn đứa nào thì bắt buộc đứa đó phải đi. Đứa nào không đi thì đem xuống nhốt ở tầng hầm, không cho ăn uống và có đứa bị đánh và chích điện. Tôi có điện về cho bạn tôi ở Việt Nam để trình báo cho địa phương và viết đơn giùm cho tôi để nhờ Công an giải cứu tôi về Việt Nam.”

Vào tháng 6/2023, nạn nhân trú trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Kon Tum quen biết với một đối tượng trú cùng địa bàn giới thiệu qua Lào để làm quán nhậu, với mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng. Sau khi nạn nhân đồng ý, đối tượng lừa đảo đã chủ động làm các giấy tờ, hộ chiếu để đưa nạn nhân ra nước ngoài. Tuy nhiên khi cả hai cùng đi nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa bán sang Myanmar. Thượng tá Trần Ngọc Tuấn – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Kon Tum, cảnh báo: “Qua vụ việc này thì phòng Cảnh sát hình sự cũng cảnh báo cho người dân trên địa bàn tỉnh biết phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này là lợi dụng lòng tin và hứa hẹn những công việc làm rất ổn định, sau đó nó đưa vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ mại dâm, cưỡng bức sức lao động và không có trả tiền và cũng không thể nào trốn thoát được nơi làm việc đó. Vì vậy, người dân phải thận trọng, cảnh giác, không để con em mình và chính bản thân mình nghe thao những lời xúi giục, dụ giỗ đi ra nước ngoài làm việc.”

Trong thời gian qua, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phối hợp phát hiện, bắt giữ, khởi tố một số đối tượng liên quan đến các vụ buôn bán người và giải cứu thành công nhiều nạn nhân trong các vụ án này. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

CTV Hồng Khanh