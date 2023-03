Quốc phòng, an ninh Cảnh giác với thủ đoạn đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Kon Tum liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố Kon Tum đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, lần theo dấu vết đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung các đối tượng trộm cắp dần dần được phác hoạ.

Đối tượng vừa bị bắt giữ là Nguyễn Trường Quang, sinh năm 1993, trú tại đường Trần Nhân Tông, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. Đối tượng này đã bị Tổ trinh sát Công an thành phố Kon Tum mật phục, phát hiện và bắt giữ khi y đang đột nhập vào nhà dân trên đường Đống Đa, phường Thắng lợi, thành phố Kon Tum để trộm cắp tài sản.

Nguyễn Trường Quang là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý, đã bị Công an thành phố Hải Phòng bắt và truy tố và mới ra tù vào tháng 6/2022. Sau khi về địa phương, Nguyễn Trường Quang tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng Nguyễn Trường Quang khai nhận: “Mục đích của tôi là lấy cắp tài sản của nhân dân để lấy tiền mua ma tuý sử dụng. Khi tôi đi thực hiện vụ trộm cắp tôi nhằm vào những nhà dân sơ hở, có tường hay cổng không khoá thì tôi sẽ lẻn vào để trộm cắp tài sản. Đến nay tôi thực hiện trót lọt được 9 vụ đến vụ thứ 10 chưa lấy được gì thì bị cơ quan chức năng đi kiểm tra, tuần tra và bắt giữ.”

Thiếu tá Đào Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Kon Tum cho biết Đội Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành rà soát, lên danh sách đối tượng, đồng thời trực tiếp xuống hiện trường xảy ra vụ việc thu thập tài liệu chứng cứ, các dấu vết tội phạm để lại, nắm được đặc điểm của đối tượng cũng như quy luật, thủ đoạn hoạt động. Các trinh sát của đội Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Kon Tum đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trường Quang khi đối tượng này đang đột nhập vào nhà dân tại đường Đống Đa, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.

Trong thời gian qua, ngoài đối tượng Quang vừa bị bắt giữ, Công an thành phố Kon Tum cũng liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Qua điều tra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thời gian qua cho thấy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thời gian gây án là vào đêm khuya, đối tượng thường mang bao tay và trùm kín mặt khi gây án nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, bắt giữ đối tượng.

Thiếu tá Đào Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Kon Tum cảnh báo: “Người dân sau khi đi ra khỏi nhà quên khoá cổng, khoá cửa. Một số nhà hiện đại xây dựng theo cấu trúc mới, không gian mở, đồng thời buổi tối các hộ gia đình thường không khoá cửa tại sảnh lầu 2 hoặc ô gió, ô giếng trời nên lợi dụng sơ hở này các đối tượng trộm cắp đột nhập vào và thực hiện hành vi phạm tội.”

Nhằm ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Kon Tum đã tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố lập các kế hoạch, chuyên đề, phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố để đấu tranh; tiến hành gọi hỏi, răn đe các đối tượng cộm cán trên địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh ở khu dân cư.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, ngoài trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác của mình trong việc bảo vệ, bảo quản tài sản; trước khi đi ra khỏi nhà phải kiểm tra hệ thống khoá cửa, đối với nhà xây theo kiến trúc không gian mở thì trước khi ngủ cần khoá cửa cẩn thận, khoá hệ thống ô gió, giếng trời, không để các đối tượng xấu có cơ hội để thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp tài sản./.

CTV Hồng Khanh