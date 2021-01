Quốc phòng, an ninh Công an huyện Ngọc Hồi tổng kết công tác năm 2020

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 7/1, Công an huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Trong năm, Công an huyện Ngọc hồi đã ghi nhận và phát hiện 89 vụ với 121 đối tượng phạm pháp hình sự, tăng 14 vụ so với năm 2019. Trong đó, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội 49 vụ với 64 đối tượng; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy 26 vụ, 32 đối tượng; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường 14 vụ , 25 đối tượng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông luôn được giữ vững. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản trên 3.500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 2,7 tỷ đồng. Trong năm, trên địa bàn đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, tăng 9 vụ so với năm 2019. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn được thực hiện nghiêm theo quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, trong năm 2020, Công an huyện đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2021, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an huyện Ngọc Hồi sẽ nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

CTV Tuyết Mai-Thu Trang