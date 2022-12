Quốc phòng, an ninh Công an Kon Tum thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

(kontumtv.vn) – Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh Kon Tum.

Thượng tá Võ Chí Cường, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm công tác tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Qua đó yêu cầu, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương ban hành chương trình công tác, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, cán bộ trong đơn vị đảm bảo khoa học, hợp lý, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và Công an tỉnh. Chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình hoạt động của người nước ngoài để có biện pháp quản lý hoạt động xuất nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật./.

CTV Hồng Khanh