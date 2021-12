Quốc phòng, an ninh Giao ban công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ

(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quý 4/2021 và triển khai nhiệm vụ quý 1/2022.

Quý 4 năm 2021, 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bám sát và cụ thể hóa có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch của Trung ương, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường kết hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát tuyến biên giới, nội địa và công tác phòng, chống dịch Covid -19; chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý các loại tội phạm; tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, cũng như làm tốt công tác canh gác, tuần tra chặt chẽ, bảo vệ an toàn các mục tiêu, kho tàng, doanh trại của đơn vị, nhất là các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Quý 1/2022, 3 lực lượng xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

CTV Hiền Lương – Ngọc Lưu