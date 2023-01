Quốc phòng, an ninh Giữ bình yên nơi biên giới

(kontumtv.vn) – Đóng quân trên tuyến biên giới, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là một nhiệm vụ thường xuyên của Đại đội 186, Ban CHQS huyện Ia H’Drai, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đại đội 186, Ban CHQS huyện Ia H’Drai tổ chức báo động kiểm tra phân đội trực và báo động chiến đấu. Từng thành viên trong phân đội trực nhanh chóng cơ động vào vị trí chiến đấu, động tác, thao tác nhanh nhẹn, dứt khoát, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Đây là nội dung được đơn vị thường xuyên chú trọng huấn luyện để nâng cao trình độ, bản lĩnh sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Trung úy Vũ Xuân Anh, Đại đội trưởng đại đội 186 cho biết thực hiện theo kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của cấp trên trong dịp Tết nguyên đán, đơn vị đã xây dựng các kế hoạch và luyện tập các phương án như phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, phương án phòng chống cháy nổ để tránh bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đối với các chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa nhà cũng như lần đầu tiên ăn Tết trong Quân đội, không tránh khỏi nỗi nhớ nhà nhưng được chỉ huy cấp trên quán triệt giáo dục, chiến sĩ an tâm tư tưởng xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó đơn vị thường xuyên huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu để chiến sĩ nắm vững, thuần thục các tình huống, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, tuần tra canh gác sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trung sĩ Hà Văn Ngọc chia sẻ: “Đối với bản thân tôi và các đồng chí khác lần đầu tiên ăn tết xa nhà, cảm thấy rất nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng được sự chăm lo của cán bộ các cấp tôi và các đồng chí khác gắn bó đơn vị hơn. Bản thân tôi và các chiến sĩ được cán bộ quán triệt và thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị trong dịp Tết.”

Huyện Ia H’Drai có đường biên giới dài, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết, Ban CHQS huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết. Mục tiêu đặt ra là chủ động nắm chắc tình hình, làm chủ các tình huống, nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trung tá Trần Văn Toàn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Ia H’Drai cho biết: “Ban CHQS huyện đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức cho các lực lượng luyện tập, xây dựng lực lượng ở các hướng. Đặc biệt chúng tôi phối hợp các đồn Biên phòng ở trên địa bàn để chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, xử lý tốt các tình huống. Trên cơ sở đó dự kiến các tình huống và tổ chức phối hợp để xử lý bảo đảm cho bà con an tâm vui xuân đón Tết và giữ vững an ninh chính trị, tật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.”

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn chuẩn bị đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, chiến sĩ và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi quân sự, trò chơi dân gian. Qua đó tạo khí thế thi đua phấn khởi, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần cho bà con nhân dân vui Xuân, đón Tết./.

CTV Ngọc Lưu