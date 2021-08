Quốc phòng, an ninh Hỗ trợ nhà bán kiên cố cho lực lượng bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19

(kontumtv.vn) – Để đảm bảo điều kiện vật chất cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, mới đây các tổ, chốt được hỗ trợ, xây dựng nhà bán kiên cố thay cho các các lán, trại tạm thời. Việc tăng cường hỗ trợ thêm nhà bán kiên cố và một số trang bị mới đã giúp cho mọi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 an tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những ngày trước đây cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 số 2 của đồn Biên phòng Sa Loong, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum gặp không ít khó khăn, trở ngại khi phải ở trong lán trại làm bằng tre, nứa. Được sự quan tâm của cấp trên, giờ đây chốt được thay thế bằng nhà bán kiên cố, nền bê tông, tường trần ốp bằng tôn chắc chắn, việc ăn ở đã cải thiện hơn rất nhiều. Trung tá Phan Trọng Bình, Đồn Trưởng đồn Biên phòng Sa Loong phấn khởi cho biết cán bộ, chiến sĩ giờ đã an tâm hơn khi làm việc tại chốt, không còn lo ẩm ướt khi mưa, không lo nhà đổ, cây đổ khi bão về, đảm bảo an tâm làm nhiệm vụ tại chốt dưới bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Sau khi đi tuần tra về có nơi an nghỉ đầy đủ, như một đơn vị quân đội thu nhỏ trên biên giới, nơi làm việc đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp. Thượng tá Lê Quốc Việt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết thêm: “Từ khi lắp gép các tổ chốt này đưa vào sử dụng đã phát huy tác dụng của nhà bán kiên cố liên hoàn đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ có nơi ăn sinh hoạt học tập sau khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới.”

Ngoài nhà bán kiên cố, các chốt còn được trang bị thêm giường sắt; bếp ga thay cho đun củi; nước sinh hoạt, điện thắp sáng, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt. Tất cả sự đầu tư này nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ có nơi cach trực, làm nhiệm vụ tốt hơn, chủ động hơn trong mùa mưa bão. Thượng tá Lê Quốc Việt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho hay: “Chúng tôi đã xây dựng hai chốt điểm ở trên biên giới thuộc đồn biên phòng 677 quản lý, xây dựng bộ tiêu chí vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới vừa đảm bảo công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật tại các chốt.”

Việc tăng cường trang bị kịp thời về nhân lực, phương tiện kỹ thuật, hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ tại tổ, chốt giúp cán bộ, chiến sĩ có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.

CTV Văn Lý