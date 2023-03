Quốc phòng, an ninh Học tập và làm theo Sáu điều dạy CAND của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 9/3, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần vô giá của lực lượng CAND”. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Hội thảo được trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 – 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023).

Hội thảo là hoạt động khoa học có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định và làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững của việc đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND trong tình hình mới; đánh giá kết quả 75 năm thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục, đồng thời, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, không ngừng giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực thi đua học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND./.

CTV Văn Lai