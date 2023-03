Quốc phòng, an ninh Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023

(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023; phát động cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những giải pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP’’.

Theo đó, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn, nhất là an toàn giao thông, cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm và thường kỳ; ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, các kế hoạch, trong đó, xác định công tác quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông là một nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thường xuyên. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của của cấp trên về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn như Chỉ thị số 103 ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Kế hoạch số 3088 ngày 06/8/2021 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP…; Phát huy tốt vai trò hoạt động của Hội đồng quân nhân, Đoàn Thanh niên, đội ngũ chi ủy viên, chiến sĩ bảo vệ, “tổ 3 người”; “tổ tư vấn pháp luật”; định kỳ hàng tháng, quý tổ chức đánh giá chất lượng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ theo quy định để đề ra chủ trương, giải pháp.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những giải pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP” đến với 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ trong toàn lực lượng với hình thức viết tay. Các bài dự thi sẽ được nộp về Ban tổ chức trước ngày 30/3/2023./.

CTV Văn Lý