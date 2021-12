Quốc phòng, an ninh Hội nghị trực tuyến về công tác dân vận của lực lượng Công an Nhân dân

(kontumtv.vn) – Sáng 22/12, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác Dân vận. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, công tác dân vận của lực lượng CAND được thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Đặc biệt, trong giai đoạn này, nước ta đã có 4 đợt bùng phát dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các tổ chức, ban, ngành đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Công tác dân vận của lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Đặc biệt, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận đã được nâng lên. Lực lượng CAND đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng CAND phải phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và các đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện công tác dân vận; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an phải bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới, địa bàn phức tạp về ANTT để xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống.

Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 85 tập thể và 93 cá nhân có thành tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo”. Trong đó, tỉnh Kon Tum có 2 tập thể được tặng bằng khen là Công an huyện Ngọc Hồi, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Công an tỉnh và 1 cá nhân phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh./.

Hoàng Lợi – Quang Mẫn