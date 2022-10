Quốc phòng, an ninh Khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự và khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum năm 2022

(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch diễn tập của Quân khu 5, chiều 15/10/2022, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Quân Khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự và khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum năm 2022.

Dự lễ khai mạc có đoàn đại biểu tỉnh A Ta Pư, CHDCND Lào, do Phó Tỉnh trưởng Bun sợt Xệt Thi Lạt làm Trưởng đoàn. Trung Tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân Khu 5, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân Khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Kon Tum; các thành viên ban chỉ đạo và các thành phần tham gia diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự diễn ra từ ngày 15-17/10. Quá trình diễn tập, Ban chỉ đạo sẽ triển khai các phương án để xử lý các tình huống giả định như thực binh giải quyết tập trung đông người, biểu tình, bạo loạn; tiếp nhận người tị nạn; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương vào tình trạng thời chiến.

Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong các tình huống khẩn cấp, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động trong các tình huống; qua đó góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Trong dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và trao khen thưởng cho hoạt động diễn tập phòng thủ dân sự trước đó giữa hai tỉnh Kon Tum và A Ta Pư về cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa vỡ đập thủy điện tại tỉnh A Ta Pư. Đây là hoạt động góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam nhân dịp chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam- Lào./.

Văn Hiển – Ngọc Chí