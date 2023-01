Quốc phòng, an ninh Nỗ lực ngăn chặn tội phạm vùng biên giới

(kontumtv.vn) – Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng được dự báo sẽ tăng cao. Đi liền với đó là hoạt động buôn lậu ma túy, thuốc nổ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng ở khu vực biên giới đã và đang tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Những ngày này, tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, lượng khách xuất nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập cảnh tăng cao và là thời gian cao điểm của buôn lậu. Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu theo chỉ đạo của Chính phủ, ngành Hải quan, Chi cục Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã tăng cường kiểm soát, phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán 2023. Trong đó, Chi cục tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng cấm như ma túy và pháo nổ, bởi đây là thời điểm các loại mặt hàng này có nguy cơ được vận chuyển nhiều nhất.

Để hỗ trợ cho công tác kiểm tra, kiểm soát, một trong những thiết bị mới được đầu tư gần đây nhất đó là thiết bị máy test ma túy cầm tay. Thiết bị này hỗ trợ xác định gần 500 loại chất gồm ma túy, chất kích thích, chất gây ảo giác và các loại chất trái phép một cách nhanh chóng và an toàn. Anh Vũ Đức Anh – Chi cục Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết thêm: “Sau khi hành khách xuất, nhập cảnh tôi sẽ lấy mẫu vật ở trên lòng bàn tay và cũng như hành lý để lấy mẫu mồ hôi và trong này sẽ sử dụng máy cầm tay để test ra. Nếu có dấu hiệu nghi vấn tôi sẽ đưa mẫu về dưới chi cục để test thêm một lần nữa. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác nếu có dấu hiệu nghi vấn sẽ kiểm tra phương tiện vận tải. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra sau đó, nếu không phát hiện ra ma túy chúng tôi sẽ tiếp tục cho làm thủ tục hải quan, còn nếu phát hiện ra có sử dụng và vận chuyển chất ma túy trên xe thì tôi cùng với các cơ quan ban ngành sẽ dừng xe lại và lập biên bản.”

Cùng với đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác đứng chân trên địa bàn như Biên phòng, Công an để trao đổi thông tin về tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại. Từ đó đưa ra các biện pháp đấu tranh cũng như phối hợp tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý. Theo ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, hiện nay đa số các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu nhập cảnh đã chấp hành tốt về các thủ tục hải quan. Thời gian qua, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến việc mua bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới. Trong năm 2022 qua thiết bị được trang bị Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã phối hợp với Đồn biên phòng phát hiện vụ vận chuyển 22 viên ma túy tổng hợp, và phối hợp với các ban ngành liên quan như Công an huyện Ngọc Hồi, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện vụ ma túy với số lượng 1kg ma túy tổng hợp.

Xác định dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng hoạt động theo cả hai chiều, từ Việt Nam sang Lào, Campuchia và ngược lại, đặc biệt năm nay, dịp trước Tết Nguyên đán, phía nước bạn đang dần nới lỏng chính sách phòng, chống dịch Covid-19, từng bước rút bớt lực lượng chốt chặn trên biên giới, đây là điều kiện để các đối tượng buôn lậu lôi kéo một số người dân tham gia giúp sức hoặc bố trí người canh gác, theo dõi lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh ở nước ta. Vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm nói chung, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới nói riêng đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đặc biệt quan tâm.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất, mật phục, chốt chặn các khu vực, địa bàn, thời gian trọng điểm để phát hiện, kiên quyết ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngay từ biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Hiền – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết: “Hiện tại thì qua nắm tình hình cũng như các đối tượng thì trước đây là các đối tượng hoạt động ranh mãnh, tinh vi đặc biệt gọi là gian xảo nhưng mà các cái lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ đấu tranh có hiệu quả, bắt nhiều các đối tượng đặc biệt là lập chuyên án phá các đường dây ma túy để xử lý nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Qua đó hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy năm nay cơ bản là cũng hạn chế nhiều, đặc biệt là pháo nổ thì trong mấy năm 2022 đến nay hoạt động của vận chuyển hàng cấm pháo nổ đã giảm hơn so với trước, tính đến thời điểm này chưa có vụ nào.”

Với sự nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của các lực lượng đứng chân trên địa bàn Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên mà còn mang lại cái Tết bình yên cho mọi nhà./.

Hoàng Lợi – Duy Vĩ