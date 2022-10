Quốc phòng, an ninh Nỗ lực trên thao trường huấn luyện diễn tập thực binh

(kontumtv.vn) – Diễn tập thực binh bắn đạn thật năm nay diễn ra tại thao trường bắn Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, với lực lượng, quy mô diễn tập lớn hơn so với những kỳ diễn tập trước. Trên thao trường các lực lượng đã và đang nỗ lực hợp luyện thuần thục, sẵn sàng bước vào thực hành bắn đạn thật với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Gần 1 tháng qua, trên thao trường bắn Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tinh thần hăng say huấn luyện của các lực lượng luôn trong cường độ cao, nghiêm túc. Mỗi ngày, các lực lượng luyện tập từ 3 – 4 lần nội dung thực binh, việc di chuyển đội hình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt rất khó khăn, vất vả. Dù vậy, tất cả đều quyết tâm “vượt nắng thắng mưa”. Chiến sĩ U Giang (DBĐV cối 82 mm, Đại đội cối 82 mm, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 990) hào hứng chia sẻ: “Tôi rất vinh dự và tự hào được tham gia diễn tập, tuy vào thao trường thời tiết khó khăn nhưng tôi cùng đồng chí, đồng đội vẫn luôn khắc phục khó khăn cố gắng luyện tập dành được kết quả cao nhất và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Đợt thực binh bắn đạn thật lần này là đợt diễn tập có quy mô lớn, với nhiều loại khí tài hạng nặng. Do đó, các binh chủng phải thực hiện việc tháo lắp, di chuyển theo tiến trình vận động tiến công trên chiến trường nhiều lần. Vì vậy việc chấp hành các quy trình sử dụng các loại khí tài rất nghiêm ngặt, đặc biệt các thao tác lắp đặt, nạp đạn đòi hỏi phải thực hành một cách thuần thục để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trên cương vị vừa là đạo diễn vừa là người thầy, người giảng dạy cho chiến sỹ, Thượng úy A Dao – Trợ lý phòng không Ban CHQS huyện Sa Thầy cho biết để thực hiện diễn tập tốt trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ giáo án bài giảng, mọi vật chất cần thiết để lên lớp, làm sao đảm bảo trong quá trình lên lớp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong huấn luyện chú trọng các động tác cá nhân, chú trọng đến luyện tập thao tác hiệp đồng của 1 khẩu đội, từ đó tuyển chọn khả năng từng pháo thủ, sau đó tổ chức luyện tập bổ sung những nội dung cho các đồng chí khác.

Thực hành nội dung bắn đạn thật trong đợt diễn tập lần này với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tham gia. Đây là các lực lượng đã được huấn luyện và tham gia diễn tập ở các cấp, nên quá trình luyện tập các nội dung thực binh cơ bản thuận lợi. Mặc dù thời tiết thao trường ở thời điểm này mưa nắng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cán bộ, chiến sỹ. Tuy nhiên, với sự quyết tâm khắc phục khó khăn, tập luyện nghiêm túc, các lực lượng đang nỗ lực đảm bảo phục vụ diễn tập theo đúng yêu cầu đề ra. Trung tá Nguyễn Văn Phương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum khẳng định: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn xác định quyết tâm rất cao đối với cán bộ, chiến sỹ kể cả tại thao trường và các hoạt động khác. Kịp thời biểu dương, động viên và khích lệ tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là lực lượng Nữ dân quân, những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sự đoàn kết gắn bó của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ.”

Với sự quan tâm động viên chu đáo của địa phương, đơn vị, sự nỗ lực, tự tin, bản lĩnh của từng cán bộ, chiến sỹ trên thao trường huấn luyện, chính là động lực to lớn khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ trước giờ thực binh.

Hiền Lương – Ngọc Lưu