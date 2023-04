Quốc phòng, an ninh Quảng Nam, Kon Tum và Quảng Ngãi hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp

(kontumtv.vn) – Tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Quảng Ngãi phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết hiệp đồng bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2022 và triển khai công tác phối hợp hiệp đồng năm 2023.

Năm 2022, công tác phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực giáp ranh giữa các tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Ba đơn vị thường xuyên duy trì nền nếp chế độ trao đổi thông tin, thông báo tình hình, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực tiếp giáp biên giới, vùng biển; tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, tàu cá vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định (IUU); kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu. Trong năm qua, các đơn vị trực thuộc trong khu vực giáp ranh đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trên địa bàn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, không che giấu, tiếp tay cho các loại tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh qua lại hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP ba tỉnh tiếp tục ký kết quy chế hiệp đồng và cam kết phối hợp chặt chẽ hơn nữa công tác tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật Biên phòng Việt Nam và thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong thời gian đến./.

CTV Văn Lý