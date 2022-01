Quốc phòng, an ninh Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

(kontumtv.vn) – Chỉ còn thời gian ngắn nữa là đến Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Kon Tum đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Sau những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đây cũng là thời điểm dễ xảy xa các loại tội phạm hình sự, tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Để đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhân dân đón Tết yên vui, Công an thành phố Kon Tum đã đẩy mạnh các giải pháp, huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện nay, nạn trộm cắp cây hoa giấy và các loại cây cảnh trên địa bàn thành phố đang có dấu hiệu gia tăng. Chỉ trong 1 tuần cuối tháng 12/2021, Công an thành phố đã triệt phá 2 vụ trộm hoa giấy có tổ chức. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận trong 2 ngày 24 và 26/12 đã thực hiện 2 vụ trộm cây hoa giấy và bán với tổng số tiền 2,4 triệu đồng. Theo thông tin từ chủ vườn cây bị mất trộm, một số đối tượng khu vực nội thành đã móc nối với đối tượng là người dân các địa phương, theo dõi nhà vườn, vị trí đặt cây cảnh và tổ chức thực hiện hành vi trộm cắp vào ban đêm. Ông Trần Văn Dực ở thôn 3 xã Đăk Cấm kể lại: “Khoảng 4h sáng, gia đình có nhận được thông tin từ bà con trong xã đi làm, phát hiện có 3 đối tượng chở 1 cái cây. Dân tình họ nghi là cây ăn trộm nên đã thông báo và báo tới nhà. Theo tôi nhận biết các dấu vết của cây, là các đối tượng kéo lếch cây trên đường làm trầy xước cây rất nhiều, đối tượng cắt hết cành nhánh của cây, còn thân cây thôi nên giá trị của cây giảm rất là lớn.”

Sau khi nhận được tin báo của người dân, Trung úy Nguyễn Thế Hậu, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Kon Tum đã trực tiếp xuống hiện trường, lấy lời khai của người bị hại, xác định phương hướng giải quyết vụ án, các hướng trinh sát bắt đầu khoanh vùng đối tượng và thu thập dấu vết, thu thập các nguồn thông tin từ người dân và từ camera xung quanh. Sau đó, đội nhanh chóng tiếp cận và xác minh đối tượng nghi vấn và mời về làm việc, đấu tranh tại cơ quan công an thì các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản là cây cảnh, hoa giấy, cây ngũ sắc của người dân tại thôn 3, xã Đăk Cấm.

Không chỉ lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng hay lúc đêm khuya vắng người các đối tượng tiến hành trộm cắp tài sản của người dân, trong thời gian qua nhiều đối tượng còn có hành vi trộm cắp tài sản công. Trong năm 2021 đã xảy ra 55 vụ trộm cắp tài sản, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có 8 vụ trộm cắp tài sản công, với tổng thiệt hại gần 140 triệu đồng. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố 38 vụ, với 30 bị can. Hiện nay, Công an thành phố đang thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo an toàn trong dịp Tết nguyên đán. Trung tá Nguyễn Bá Minh, Phó Trưởng Công an TP Kon Tum cho biết: “Chúng tôi đạt ra chỉ tiêu cho các đội nghiệp vụ, trong đó tiếp nhận 100% các tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị, khởi tố. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệm vụ, rà soát, lập danh sách quản lý các đối tượng có tiền án tiền sự, các đối tượng hoạt động lưu động không có nơi cư trú, quản lý đối tượng ngay từ cơ sở. Tăng cường tuần tra vũ trang tại đặc biệt các tuyến đường cao điểm vào giờ cao điểm, vào ban đêm.”

Bên cạnh tuần tra, đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an thành phố đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Cùng với lực lượng Công an thành phố trong việc tập trung các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thì mỗi người dân và gia đình nâng cao tinh thần, tham gia tích cực trong công tác phòng chống, tố giác tội phạm, đem lại bình yên cho cộng đồng. Trung tá Nguyễn Bá Minh, Phó Trưởng Công an TP Kon Tum khuyến cáo: “Đặc biệt trong dịp tết này, người dân cần nâng cao nhận thức tự giác bảo vệ tài sản cá nhân. Đề nghị người dân hết sức cảnh giác, chúng ta phải khóa cổng, khóa cửa trước khi ra khỏi nhà, trước khi đi ngủ. Đồng thời, khi vắng nhà phải nhờ người trông coi tài sản. Đặc biệt nếu có điều kiện thì nên lắp đặt camera an ninh kết nối điện thoại thông minh để kiểm soát được địa điểm nhà ở của mình.”

Với những biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của cán bộ, chiến sỹ Công an và sự cảnh giác, tích cực trong phòng chống tội phạm của người dân sẽ đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân đón Tết yên vui, hạnh phúc./.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa