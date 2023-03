Quốc phòng, an ninh Thăm, chúc mừng các Đồn Biên phòng

(kontumtv.vn) – Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân, lãnh đạo các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai đã thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn.

Thường trực Huyện ủy Đăk Glei tặng quà, chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao thành tích cán bộ, chiến sỹ đạt được trong những năm qua, luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham gia phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân, khu vực biên giới, chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về chủ quyền biên giới; chủ động tham gia với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân vùng biên giới, hỗ trợ vật chất cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn, lãnh đạo huyện Ngọc Hồi chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, nghiệp vụ tinh thông, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết, gắn bó với cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện để cùng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng và niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Huyện Ngọc Hồi có 05 Đồn biên phòng và 01 tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc Bộ đội Biên Phòng tỉnh Kon Tum. Tại các đơn vị, lãnh đạo huyện Ngọc Hồi đã ghi nhận, chúc mừng những thành tích của cán bộ, chiến sĩ đạt được trong công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; phòng, chống tội phạm, ma túy và những hoạt động thiết thực của các đơn vị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thăm hỏi, chia sẻ, động viên với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo huyện Ia H’Drai ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện; đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện Ia H’Drai ngày càng ổn định và phát triển.

Huyện Ia H’Drai hiện có 05 đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn, quản lý gần 80 km đường biên giới, với 15 cột mốc chính tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia./.

Nhóm CTV