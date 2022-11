Quốc phòng, an ninh Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Tô tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm, huyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 3.000 lượt người; tổ chức 36 lượt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc điểm dân cư. Đến nay, huyện xây dựng được 18 mô hình về ANTT tại tất cả 9 xã, thị trấn và hiện đang xây dựng 01 mô hình cấp huyện; kiện toàn 257 tổ an ninh nhân dân với gần 2.000 thành viên. Ngoài ra, quần chúng nhân dân cung cấp hơn 100 nguồn tin, qua đó giúp lực lượng công an xác minh làm rõ 28 vụ việc, bắt xử lý 10 đối tượng; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn và các trang điện tử, mạng xã hội với hàng ngàn tin, bài về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định để tập trung phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng huyện phát triển toàn diện, hiện đại./.

CTV Thanh Huyền