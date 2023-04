Quốc phòng, an ninh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

(kontumtv.vn) – Ngày 20/4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có, Trung Tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5. Về phía tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

Nghị quyết Trung ương 8 được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạnh Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 10 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và Chương trình số 75 của Tỉnh ủy. Qua đó, đạt được những kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận, đưa ra những vấn đề tồn tại, khó khăn liên quan đến chủ trương, chính sách, công tác chỉ đạo điều hành, công tác phối hợp trong thực hiện Nghị Quyết Trung ương 8. Đồng thời, đóng góp ý kiến để kịp thời tháo gỡ trong thời gian đến.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những thành tích tỉnh Kon Tum đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh đối với cả nước; đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum trong thời gian tới tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chủ động công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Cát Tiên – Văn Hiển