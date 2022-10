Quốc phòng, an ninh Tổng kết thi đua quyết thắng Cụm 4 huyện biên giới và Trung đoàn 990

(kontumtv.vn) – Cụm thi đua 4 huyện biên giới là Ban CHQS các huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Ia H’Drai và Trung đoàn 990 tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Trong năm 2022, cấp uỷ, chỉ huy 4 huyên biên giới và Trung đoàn 990 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động thi đua nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm cho từng đợt thi đua. Đồng thời duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng triển khai kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng trong các ngày lễ, tết. Các huyện đã tham mưu làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm chặt chẽ, đúng nghi lễ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Trung đoàn 990 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối; thường xuyên tuần tra kiểm soát địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn trên tuyến biên giới và nội địa. Vì vậy tạo nên động lực và khí thế thi đua sôi nổi góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

CTV Ngọc Lưu