Quốc phòng, an ninh Trao khen thưởng đột xuất cho công an huyện Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Sáng 20/12, UBND huyện Đăk Glei tổ chức lễ công bố trao quyết định khen thưởng đột xuất cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2021.

UBND huyện Đăk Glei đã công bố và trao quyết định khen thưởng của UBND huyện đối với 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Đội điều tra tổng hợp Công an huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, cụ thể đã phát hiện vụ trộm cắp tài sản gồm 06 con bò của hộ dân tại xã Đăk Môn. Lãnh đạo huyện Đăk Glei ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, chiến công xuất sắc của Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Đăk Glei đã góp phần cùng các lực lượng Công an trong tỉnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, UBND huyện Đăk Glei đã trao tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình phối hợp số 04 ngày 20/12/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021./.

CTV Minh Đức – Y Đông