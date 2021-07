Quốc phòng, an ninh Trao tặng vật tư y tế cho Công an 2 tỉnh Rattanakiri và Stung Treng – Vương quốc Campuchia

(kontumtv.vn) – Vừa qua, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác Công an tỉnh Kon Tum do Thượng tá Trịnh Khắc Cường – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Công an 2 tỉnh Rattanakiri và Stung Treng – Vương quốc Campuchia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong dịp này, Công an tỉnh Kon Tum trao tặng Công an 2 tỉnh Rattanakiri và Stung Treng 800 bộ đồ bảo hộ, 800 mặt nạ chống giọt bắn, 60.000 khẩu trang y tế, 4.000 đôi găng tay y tế và 480 chai dung dịch sát khuẩn tay. Hy vọng với số vật tư y tế này sẽ góp phần trong công tác phòng chống dịch của Công an các tỉnh bạn đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, nhanh chóng đẩy lùi, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, góp phần củng cố, thắt chặt quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung và giữa Công an tỉnh Kon Tum với Công an các tỉnh Rattanakiri và Stung Treng nói riêng.

Đại diện Lãnh đạo Công an 2 tỉnh Rattanakiri và Stung Treng đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Công an tỉnh Kon Tum. Sự hỗ trợ này đã góp phần vun đắp thêm quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa Công an các tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và đối ngoại đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Quá trình tổ chức trao tặng, đoàn công tác đã chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19./.

CTV Tấn Bình