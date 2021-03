39 người biểu tình thiệt mạng ở Myanmar, các nhà máy của Trung Quốc bị phóng hoả

Khói bốc lên từ các đám cháy ở ngoại ô Yangon ngày 14/3. Ảnh: Skynews

Theo Reuters, ít nhất 22 người biểu tình đã thiệt mạng ở vùng ngoại ô Hlaingthaya của Yangon, nơi đặt các khu công nghiệp, trong ngày Chủ nhật 14/3 sau khi các nhà máy của Trung Quốc tại khu vực này bị phóng hoả.

Thêm 16 người biểu tình khác thiệt mạng cùng ngày ở những nơi khác tại Myanmar, khiến đây trở thành ngày nhiều người chết nhất kể từ sau cuộc chính biến hôm 1/2/2021.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết nhiều nhân viên Trung Quốc đã bị thương và mắc kẹt trong các cuộc đốt phá của những kẻ tấn công không rõ danh tính nhằm vào các nhà máy may mặc ở Hlaingthaya. Đại diện Bắc Kinh kêu gọi Myanmar bảo vệ tài sản và công dân Trung Quốc.

Truyền thông địa phương cho biết khi khói bốc lên từ khu vực công nghiệp, lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người biểu tình ở Hlaingthaya.

Đài truyền hình Myawadday do quân đội điều hành cho biết lực lượng an ninh đã phải hành động sau khi 4 nhà máy may mặc và một nhà máy phân bón bốc cháy và khoảng 2.000 người đã ngăn cản xe chữa cháy tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Người biểu tình dùng súng cao su chống trả lực lượng an ninh Myanmar ngày 14/3. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông nhà nước, Chính quyền Myanmar đã áp dụng thiết quân luật ở Hlaingthaya và một quận khác của Yangon, vốn là trung tâm thương mại và thủ đô cũ của Myanmar.

Đại sứ quán Trung Quốc đã mô tả tình hình là “rất nghiêm trọng” sau các cuộc tấn công vào các nhà máy do Trung Quốc tài trợ.