Bốn trụ cột trong chiến lược phòng thủ không gian của châu Âu

Tên lửa đẩy Ariane 5 mang theo kính viễn vọng không gian James Webb rời bệ phóng ở Trung tâm vũ trụ Guiana, Pháp, ngày 25/12/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 24/1, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (EU), ông Thierry Breton đã đưa ra tuyên bố trên tại Hội nghị Không gian châu Âu diễn ra ở Brussels (Bỉ).

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Breton nêu rõ: “Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, chúng ta cần nâng cao vị thế chiến lược của EU để có thể bảo vệ lợi ích, bảo vệ các hệ thống và dịch vụ không gian của chúng ta và trở thành một cường quốc không gian quyết đoán hơn”.

Theo ông Breton, chiến lược không gian của châu Âu sẽ dựa trên 4 trụ cột, bao gồm tăng cường khuôn khổ an ninh và khả năng phục hồi cho các hệ thống không gian thương mại và quốc gia của EU; củng cố khả năng của liên minh để đối phó với các mối đe dọa; tăng cường sử dụng không gian vũ trụ cho các hoạt động an ninh và quốc phòng thông qua các chương trình quan sát Trái Đất và giám sát giao thông không gian, cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); thực thi “luật không gian EU” để thiết lập các quy tắc chung về an toàn, bảo mật và tính bền vững của các hệ thống của EU.