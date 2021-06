COVID-19 tại ASEAN hết 11/6: Campuchia phát hiện ổ dịch lớn; Malaysia kéo dài lệnh phong tỏa

Quyết định của Chính phủ Malaysia được cho là phù hợp với khuyến nghị của các chuyên gia y tế nước này. Trả lời phỏng vấn tờ Tinh Châu nhật báo, Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu Đại học Y khoa quốc tế (IMU) Lokman đã đưa ra 5 lý do cần kéo dài lệnh phong tỏa toàn diện thêm ít nhất hai tuần, trong đó có số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày vẫn ở mức rất cao (4 con số), do đó, trong vài ngày còn lại của lệnh phong tỏa toàn diện không thể đưa con số này trở về mức 3 con số, cũng như số ca tử vong vì COVID-19, số bệnh nhân phải điều trị tích cực và cần trợ giúp của máy thở vẫn rất cao.

Trong phiên họp đặc biệt của Hội đồng An ninh quốc gia, do Thủ tướng Muhyiddin Yassin chủ trì, ngày 11/6, đại diện Bộ Y tế nước này đã đề xuất kéo dài lệnh phong tỏa toàn diện hiện nay thêm hai tuần, từ ngày 15-28/6 và đề xuất trên đã được thông qua tại phiên họp. Nguyên nhân chủ yếu là do số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày vẫn cao hơn 5.000 ca và tới ngày 10/6, bình quân số ca mắc mới theo ngày là 6.871 ca.

Báo Khmer Times ngày 11/6 đưa tin ổ dịch lớn vừa được phát hiện tại một nhà máy ở thủ đô Phnom Penh với hơn 200 công nhân dương tính với COVID-19.

Có tới 947 công nhân nhà máy Y&W ở Tòa A, đường 217, làng Chrey Village, phường Spean Thmor, quận Dangkor (Phnom Penh) ngày 10/6 đã được lấy mẫu xét nghiệm vì nghi ngờ có người mắc COVID-19 và kết quả là 201 mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 142 phụ nữ. Các bác sĩ đã đưa bệnh nhân COVID-19 đi điều trị tại hai địa điểm là Koh Pich và Toul Pong. Trong khi đó những công nhân có kết quả âm tính được đề nghị tự cách ly tại nhà 14 ngày chờ xét nghiệm lần hai.

Trước đó, ngày 9/6, một sự cố đã xảy ra khi 11 công nhân dương tính với COVID-19 làm việc tại Công ty Fortress International Co Ltd thuộc phường Pong Toek (quận Dangkor) đã tranh thủ đám đông để bỏ trốn, làm tăng nguy cơ lây dịch bệnh ra cộng đồng. Công ty Fortress International Co Ltd có khoảng 1.800 công nhân và tối 9/6, các nhân viên y tế đã lấy 300 mẫu xét nghiệm, trong đó 11 mẫu dương tính.

Trước diễn biến trên, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo công nhân trong chương trình xét nghiệm COVID-19 không được trốn khỏi nhà máy. Ông Sreng nói rằng chính quyền địa phương cần phổ biến với công nhân về việc cần thiết phải hợp tác với nhân viên y tế để lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nếu kết quả âm tính, công nhân có thể tiếp tục làm việc.

Người dân đợi tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 1/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trưa 11/6, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận có thêm 655 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 49 ca nhập cảnh và 606 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy tính đến ngày 11/6, Campuchia ghi nhận tổng cộng 37.321 ca mắc COVID-19, trong đó 30.617 người hồi phục và 311 người tử vong (trong đó có 11 ca tử vong mới).

Trong diễn biến liên quan, chính quyền tỉnh Siem Reap (phía Bắc Campuchia) thông báo sẽ phạt người bán hàng và người dân không đeo khẩu trang hoặc không đeo khẩu trang phù hợp để ngăn chặn dịch COVID-19.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap Pin Prakot ngày 10/6 cho biết trước khi quyết định áp lệnh phạt tiền, chính quyền tỉnh đã có hai tháng thực hiện chiến dịch phổ biến cho người dân về tầm quan trọng của đeo khẩu trang. Theo Luật về các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, một người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng có thể bị phạt từ 50-250 USD.