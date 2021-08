COVID-19 tới 6 giờ 28/8: Mỹ có số ca tử vong và mắc mới cao nhất

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Hoàng gia Papworth, Anh. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 28/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 216.122,932 ca, trong đó có 4.497.327 người tử vong.

Số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu. Hàng loạt nước tại châu Á mấy ngày qua đã quyết định kéo dài hoặc tái phong tỏa nghiêm ngặt để đối phó với làn sóng dịch mới.

Nhiều nước Á-Âu tình hình đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Sau một thời gian, Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.

Cảnh vắng vẻ trên đường phố tại Auckland, New Zealand, trong thời gian phong tở phòng dịch COVID-19, ngày 18/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Đại dịch sau gần 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 193 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 18 triệu ca và 112.857 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 27/8, thế giới có 88 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 68 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Mỹ vẫn là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh với trên 39,5 triệu ca nhiễm, trong đó 653.237 ca tử vong. Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết số ca phải nhập viện vì COVID-19 ở nước này trong ngày 27/8 đã vượt ngưỡng 160.000 ca, mức cao nhất trong 8 tháng qua, trong bối cảnh biến thể siêu lây nhiễm Delta lan nhanh. Ca tử vong một ngày qua ở Mỹ cũng trên 1.100 trường hợp.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết số ca nhập viện đã tăng hơn gấp đôi trong một tháng qua. Riêng tuần qua, trung bình mỗi giờ có hơn 500 người phải nhập viện để điều trị COVID-19. Mặc dù miền Nam nước Mỹ là tâm dịch của đợt bùng phát mới nhất, song số ca nhập viện lại có chiều hướng gia tăng trên cả nước, trong đó trẻ em chiếm 2,3%.

Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi vào nhà máy ở Dhaka, Bangladesh, ngày 23/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Đứng thứ 2 là Ấn Độ với hơn 32,6 triệu ca bệnh, trong đó có 436.889 ca tử vong, sau khi có thêm 44.658 ca mắc mới và 496 ca tử vong. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, số ca mắc mới ở quốc gia châu Á này cao hơn 40.000 trường hợp. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến xấu trở lại, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang Kerala và Maharashtra cân nhắc ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm ở các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Hàn Quốc hiện đang phải vật lộn với số ca mắc COVID-19 ngày càng tăng cao ở những người lao động nhập cư. Nhiều người trong số này đang sống và làm việc trong những điều kiện rất dễ bùng phát ổ dịch. Theo các cơ quan y tế Hàn Quốc, trong tuần trước, nước này ghi nhận 1.665 trường hợp lao động nước ngoài mắc bệnh, tăng 20,7% so với tuần trước đó.

Nhóm lao động này chiếm 13,6% tổng số ca mắc mới hồi tuần trước, tăng 2,5% so với tỷ lệ 11,1% ghi nhận trong tuần trước đó và cao hơn nhiều so với tỷ lệ người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc, hiện là 3,8%. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết sẽ dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh đối với hành khách đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Schengen, từ ngày 1/9 tới.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Nagoya, Nhật Bản ngày 5/7/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho biết số bệnh nhân nguy kịch ở nước này đã tăng cao kỷ lục ngày thứ 15 liên tiếp, vượt ngưỡng 2.000 người, cao hơn rất nhiều so với mức đỉnh của đợt bùng phát thứ 4 là 1.413 ca. Trong 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, Osaka có số bệnh nhân nguy kịch cao nhất (510 người), tiếp theo là Tokyo (276 ca), Kanagawa (249 ca) và Saitama (161 ca). Bộ này cũng vừa quyết định cho phép sử dụng hỗn hợp kháng thể đơn dòng Ronapreve để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 ngoại trú tại một số cơ sở y tế.

Tại châu Đại Dương, Australia ghi nhận 982 ca nhiễm mới, trong đó có tới 882 ca tại New South Wales (NSW) – bang đông dân nhất cả nước. Victoria, bang đông dân thứ hai ở nước này, ghi nhận 79 ca mắc mới, còn Vùng lãnh thổ thủ đô Australia (ACT) thông báo 21 ca mắc mới, mức cao nhất trong ba ngày trở lại đây. Cho đến nay, khoảng một nửa dân số Australia ở NSW, Victoria và ACT vẫn đang sống trong khu vực áp dụng lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.

New Zealand ghi nhận 70 ca mắc mới, trong đó có 14 ca ở thành phố Auckland. Như vậy, New Zealand có tổng cộng 347 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát mới này. Do số ca nhiễm mới tiếp tục tăng lên, New Zealand đã gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc đến tuần tới và để ngỏ khả năng tiếp tục kéo dài các biện pháp hạn chế tại thành phố Auckland, tâm dịch hiện nay ở nước này. Theo quy định phong tỏa cấp độ 4, các trường học và công ty đều phải đóng cửa, trừ những cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu như siêu thị, hiệu thuốc và trạm dịch vụ.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 3/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, Chính phủ Slovakia quyết định áp đặt các biện hạn chế nghiêm ngặt hơn từ tuần tới đối với 14 trên tổng số 79 huyện do các ca bệnh gia tăng trở lại. Slovakia đưa ra quyết định này sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất trong vòng 3 tháng, với 161 ca vào ngày 25/8. Số ca COVID-19 tại Slovakia đã tăng nhẹ trong vài tuần qua với tỷ lệ 2,7% các mẫu được phân tích có kết quả dương tính.

Bộ Y tế Đan Mạch thông báo nước này sẽ nới lỏng tất cả biện pháp phòng dịch vào ngày 10/9 tới với lý do dịch COVID-19 không còn mối đe dọa của xã hội khi 70% dân số quốc gia Bắc Âu này đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Đan Mạch là một trong số quốc gia đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa một phần vào tháng 3/2020, sau đó nhiều lần nới lỏng rồi siết chặt các biện pháp này.

Ở châu Mỹ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học quốc gia Mexico (UNAM) đã sáng tạo ra loại khẩu trang có khả năng tiêu diệt COVID-19 bằng việc sử dụng các lớp nano bạc và đồng. Khẩu trang 3 lớp mới được phát triển có tên gọi SakCu. Loại khẩu trang này có thể tái sử dụng và giặt rửa lên đến 10 lần mà không làm mất đi khả năng diệt khuẩn.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 27/8, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 84.405 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 216.500 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có tới 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines và Việt Nam. Đông Nam Á tiếp tục là điểm dịch nóng nhất châu Á.

Ổ dịch nghiệm trọng nhất Đông Nam Á vẫn là Indonesia, tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” đã kéo dài nhiều tháng ở mức đỉnh với số ca mắc mới và ca tử vong nhiều ngày liên tiếp luôn cao nhất khu vực và châu Á. Tuy nhiên, trong vòng mấy ngày qua, điểm nóng này tiếp túc dấu hiệu chững lại, khi số ca mắc và tử vong đều đi ngang hoặc không tăng mạnh.

Người dân đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn để phòng dịch COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 24/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, diễn biến dịch vẫn nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây. Trong 1 ngày qua, nước này ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức cao, với 113 trường hợp.

Malaysia tình hình dịch bệnh đang ngày càng đáng lo ngại. Nước này hiện là điểm dịch nóng thứ hai của khu vực sau Indonesia, khi làn sóng dịch mới đã kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Malaysia đang chứng kiến xu thế dịch leo thang do số ca mắc mới/ngày tăng nhanh và mạnh suốt mấy tuần vừa qua, trong khi số người chết vì COVID-19 cũng ở mức báo động. Số ca mắc mới liên tiếp lập kỷ lục buồn tại Malaysia. Ngày 27/8, Malaysia ghi nhận ca mắc mới cao nhất Đông Nam Á.