COVID-19 tới 6 giờ sáng 15/3: Số ca bệnh giảm trên toàn cầu; Nhiều nước sắp coi COVID là bệnh đặc hữu

Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan trên toàn New Zealand, trong đó có thủ đô Wellington và Christchurch, thành phố lớn nhất trên đảo Nam của nước này. Quốc gia này hiện đang chuyển sang trạng thái “đỏ” – mức cao nhất trong khung chống dịch COVID-19. Theo quy định của mức độ này, người dân phải đeo khẩu trang trong nhà và các buổi tụ tập được giới hạn dưới 100 người.

Tại châu Đại Dương, Bộ Y tế New Zealand cho biết nước này ghi nhận 15.540 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó, thành phố lớn nhất Auckland có 4.730 ca, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 376.676 ca. Số ca mắc tại Auckland đã giảm mạnh vào tuần trước, từ dưới 10.000 ca ngày 8/3 xuống trên 4.500 ca ngày 13/3.

Trong 3 ngày qua, Hong Kong liên tiếp ghi nhận trên 30.000 ca/ngày, giảm nhẹ so với tuần trước đó. Kể từ khi làn sóng dịch bệnh thứ 5 bùng phát đến nay, Hong Kong đã ghi nhận trên 700.000 ca mắc COVID-19 và khoảng 4.000 ca tử vong, hầu hết là những người cao tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện tại, hơn 300.000 người mắc COVID-19 và những người tiếp xúc gần đã được cách ly hoặc cách ly tại nhà.

Nếu tính cả số ca nhập cảnh, Trung Quốc ghi nhận 1.437 ca mắc mới, giảm so với 1.938 ca một ngày trước đó. Như vậy, tính đến ngày 13/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 116.902 ca mắc COVID-19 có biểu hiện triệu chứng (kể cả các ca cộng đồng và nhập cảnh), trong đó có 4.636 ca tử vong.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14/3 cho biết Trung Quốc đại lục ngày 13/3 phát hiện thêm 1.337 ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu năm đến nay lên hơn 9.000 ca, cao hơn so với tổng cộng 8.378 ca trong cả năm 2021.

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á mấy ngày qua diễn biến phức tạp và có sự khác biệt lớn giữa các nước. Diễn biến dịch tại Indonesia, Philippines và Việt Nam vẫn căng thẳng so với các nước khác.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc) cho trẻ em. Theo ông Duque, Chính phủ Philippines sẽ sớm tiêm vaccine CoronaVac bất hoạt của hãng Sinovac cho trẻ từ 6 tuổi trở lên. Đây là vaccine thứ hai ngừa COVID-19 được FDA Philippines cấp phép sử dụng cho trẻ em ở nước này, sau vaccine của hãng Pfizer.

Tính đến ngày 10/3, Philippines đã sử dụng hơn 138 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, với hơn 64 triệu người đã tiêm đủ liều cơ bản. Hiện Philippines ghi nhận hơn 3,67 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 57.610 ca tử vong.

Trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng tích cực, nhiều nước đang cân nhắc nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng các tiêu chí về dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm nhằm giảm bớt tác động của các biện pháp này đối với các hoạt động kinh tế-xã hội.

Vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các tiêu chí hiện nay, ngoài việc tỷ lệ sử dụng giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 giảm, số ca nhiễm mới ở địa phương được dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm cũng phải giảm. Tuy nhiên, theo hãng tin Jiji Press, các quan chức Chính phủ Nhật Bản đang xem xét cho phép dỡ bỏ các biện pháp này trong trường hợp tình hình của hệ thống y tế ở địa phương được cải thiện.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi số ca nhiễm mới ở một địa phương tăng nhẹ hoặc vẫn đứng ở mức tương đối cao, Chính phủ Nhật Bản vẫn có thể dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở địa phương đó nếu tỷ lệ sử dụng giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 dự kiến sẽ giảm. Ngoài ra, các biện pháp đó cũng được dỡ bỏ ngay cả khi tỷ lệ sử dụng giường dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 ở trên ngưỡng 50% nhưng số ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét nâng giới hạn về số lượng người tham dự các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn từ mức 20.000 người hiện nay lên mức tối đa của địa điểm tổ chức với điều kiện các nhà tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch.

Trong khi đó, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ Jyotiraditya Scindia cho biết nước này sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế thường kỳ từ ngày 27 /3 tới trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 ở nước này đã cải thiện.

Ấn Độ đã đình chỉ các chuyến bay quốc tế theo lịch trình kể từ ngày 23/3/2020 do dịch COVID-19 bùng phát. Kể từ tháng 7/2020 chỉ có các chuyến bay quốc tế đặc biệt mới được phép hoạt động trong phạm vị giữa nước này với khoảng 35 quốc gia khác, trong khuôn khổ “bong bóng” du lịch hàng không.

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí Times of India cuối tuần qua, Tiến sĩ Janet Diaz, Trưởng nhóm Quản lý lâm sàng tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đa số các triệu chứng hậu COVID-19 thường kéo dài từ 2 tháng trở lên.

Theo Tiến sĩ Diaz, nếu các triệu chứng biến mất trong vòng một tháng, tình trạng này không được coi là hậu COVID-19. Trong khi đó, có khoảng 200 triệu chứng bệnh xuất hiện ở giai đoạn này và phổ biến nhất là 3 triệu chứng gồm mệt mỏi, khó thở và rối loạn chức năng nhận thức gây tình trạng sương mù não (suy giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung). Ngoài ra, giới chuyên môn cũng đề cập tới các bất thường tim mạch. Cụ thể, kết quả nghiên cứu các bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ trong vòng 1 năm sau khỏi bệnh cho thấy, nguy cơ tim mạch ở nhóm này tăng lên với các dạng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp, cục máu đông, có nguy cơ gây tử vong.

Tiến sĩ Diaz khuyến nghị cần đi khám sức khỏe nếu vẫn gặp phải các triệu chứng hậu COVID-19 sau 3 tháng nhiễm bệnh, hay còn gọi là tình trạng COVID kéo dài (long COVID).

Theo chuyên gia WHO, không có phương pháp điều trị chung cho mọi trường hợp mà phải tập trung vào các triệu chứng của từng người. Hiện không có bất kỳ loại thuốc nào để điều trị biến chứng hậu COVID-19 nhưng có các biện pháp can thiệp như phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống… Ngoài ra, những người từng mắc COVID-19 nên hạn chế vận động, làm việc quá sức nếu còn mệt mỏi hoặc gặp tình trạng sương mù não, bên cạnh đó, nên tham khảo ý kiến kịp thời từ bác sĩ để có những điều chỉnh phù hợp.

Để cải thiện triệu chứng khó thở, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) hướng dẫn bài tập thở sâu từ 3-5 lần mỗi ngày, theo đó thả lỏng ngực và vai, hít một hơi dài, chậm và sâu vào bên trong, qua mũi, sau đó thở ra nhẹ nhàng. Ngoài ra, có thể tập thở theo cách hít vào chậm rãi, rồi nín thở trong 2-3 giây, sau đó thở ra nhẹ nhàng. Người tập có thể tự cảm nhận để lựa chọn cho mình phương pháp tập luyện phù hợp.