COVID-19 tới 6 giờ sáng 29/12: Thế giới trên 81,5 triệu người mắc bệnh; Châu Âu bắt đầu tiêm vaccine 

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/12/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 29/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 81.583.025 ca, trong đó có 1.779.900 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 57.676.493 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 22.126.632 ca và 105.509 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 28/12, thế giới có tới 137 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 97 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng nhẹ.

Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Guadalajara, Tây Ban Nha ngày 27/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ, Nga và Anh, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới. Hàng loạt nước châu Âu đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp đón Năm mới 2021.

Với tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên tới hơn 19,72 triệu ca, trong đó có khoảng 342.700 ca tử vong, Mỹ hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19. Số ca nhiễm tại Mỹ đã lên tới 19.723.648 ca. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với 10.210.536 ca nhiễm và 147.982 ca tử vong, Brazil với 7.504.833 ca nhiễm và 191.570 ca tử vong.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi có thêm nhiều nước phát hiện các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên gọi VUI-202012/01 đang lây lan nhanh tại Anh, trong đó có Canada, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và mới đây nhất là Nam Phi và Sri Lanka….

Nhân viên y tế chuyển người già khỏi một viện dưỡng lão ở Epping, ngoại ô Melbourne trong bối cảnh thành phố đang gồng mình đối phó với dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 28/12, Sri Lanka đã đón những du khách đầu tiên sau 9 tháng đóng cửa chống sự lây lan của dịch COVID-19. Mặc dù vẫn đóng cửa biên giới với hầu hết các nước, nhưng ngoài một số chuyến bay đón công dân hồi hương, Sri Lanka vẫn mở cửa cho một số chặng bay được giới chức nước này cho phép. Chuyến bay với 185 hành khách đến từ Ukraine đã được phép hạ cánh tại một sân bay nhỏ ở phía Nam Columbo, thành phố vẫn đang bị áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Giới chức Sri Lanka hy vọng những chuyến bay từ Ukraine sẽ mang những du khách đầu tiên trong hàng nghìn người nước ngoài tới du lịch tại đảo quốc đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, đặc biệt là ngành “công nghiệp không khói”, một trong những trụ cột của nền kinh tế.

Tuy nhiên, du khách đến Sri Lanka, ngoài giấy tờ tùy thân bắt buộc, phải có chứng nhận xét nghiệm virus SRAS-CoV-2 trước khi nhập cảnh và phải xét nghiệm lại tại sân bay quốc tế Rajapaksa.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 23/12/2020. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Nhiều nước trên thế giới đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Ngày 27/12, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai tiêm chủng vaccine Pfizer/BioNTech do Mỹ và Đức phối hợp bào chế.

Chiến dịch được khởi động một ngày sau khi tất cả các quốc gia thành viên nhận được lô hàng vaccine đầu tiên kể từ khi được Ủy ban châu Âu (EC) chấp thuận. Những đối tượng nằm trong diện ưu tiên được tiêm chủng lần này là người cao tuổi và nhân viên y tế.

Trong khi đó, người phát ngôn của EC thông báo đến tháng 9/2021, EU sẽ hoàn tất việc phân phối 200 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19. Hiện EU đang tiến hành các cuộc đàm phán để nhận thêm 100 triệu liều vaccine theo hợp đồng đã ký kết với 2 công ty trên.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 16/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 28/12, Cơ quan thống kê của LB Nga – Rosstat cho biết hơn 186.000 người tại nước này đã tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, số liệu lớn hớn nhiều so với thông báo trước đó cùng ngày.

Theo Rosstat, số ca tử vong do tất cả các nguyên nhân được ghi nhận từ tháng 1 đến tháng 11/2020 đã tăng 229.700 ca so với năm trước, trong đó 81% số ca tử vong trong thời kỳ này có thể quy cho COVID-19. Điều này có nghĩa là khoảng 186.000 người Nga đã tử vong do SARS-CoV-2.

Trước đó, LB Nga thông báo đã ghi nhận thêm 27.787 người mắc COVID-19 tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên 3.078.035 người. Cũng theo thông báo này, 24 giờ qua tại Nga có 487 trường hợp tử vong, nâng tổng số người tử vong tính đến 28/12 lên 55.265 người, đồng thời có thêm 20.480 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện lên 2.471.309 người.

Cũng trong ngày 28/12, Trung tâm đối phó với đại dịch COVID-19 của Nga cho biết nước này đã kéo dài lệnh ngừng hoạt động vận tải hàng không với Vương quốc Anh cho đến hết ngày 12/1. Thông báo viết: “Trung tâm đã quyết định kéo dài thời hạn tạm ngừng hoạt động hàng không với Vương quốc Anh. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, các hạn chế được gia hạn đến 23h59 đêm 12/1/2021”.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại London, Anh ngày 21/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, Hàn Quốc và Singapore đang nỗ lực khởi động chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19. Nhà chức trách Hàn Quốc cam kết đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng sau khi ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc cho biết thời gian để phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 sẽ được rút ngắn từ 180 ngày xuống còn 40 ngày. Bên cạnh đó, tiến trình cấp phép bổ sung cho việc phân phối và bán vaccine, thông thường kéo dài vài tháng, sẽ được rút ngắn xuống còn khoảng 20 ngày. Mục tiêu là đến tháng 2/2021, các nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ được tiêm phòng đầu tiên, sau đó mở rộng tiêm chủng đại trà cho mọi người.

Hàn Quốc đã có kế hoạch mua đủ số vaccine để tiêm cho 46 triệu người, tương đương hơn 85% dân số.

Xe tải đông lạnh được sử dụng làm nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ, trong bối cảnh số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tăng cao ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 900 tỷ USD và dự luật ngân sách trị giá 1.400 tỷ USD nhằm duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ đến hết tài khóa 2021 và hỗ trợ nền kinh tế đang lao đao vì đại dịch, trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là ngân sách tạm thời hết hạn.

Theo đề xuất của gói tài chính cứu trợ COVID-19, mỗi người dân Mỹ với thu nhập dưới 75.000 USD/năm hoặc các cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD/năm sẽ được hỗ trợ 600 USD/người. Ngoài ra, mỗi thành viên phụ thuộc dưới 18 tuổi trong cùng một hộ gia đình cũng được nhận 600 USD.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 28/12, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 9.024 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 33.770 người.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Indonesia vẫn là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh cũng như tử vong mới cao nhất khu vực.

Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với 20.452 ca tử vong, Indonesia là quốc gia người thiệt mạng vì COVID-19 nhiều nhất Đông Nam Á và đứng thứ 3 châu Á.