COVID-19 tới 6 giờ sáng 31/12: Thế giới trên 82,9 triệu ca bệnh; 1,8 triệu ca tử vong

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 30/12, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 11.757 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 34.420 người.

Trong khi đó, tập đoàn Biotec quốc gia Trung Quốc (CNBG) thông báo vaccine phòng COVID-19 do một đơn vị của công ty này phát triển có hiệu quả phòng bệnh đạt 79,34% và hãng đang nộp đơn đăng ký lưu hành tại Trung Quốc.

Về công tác tiêm phòng và tiến triển trong nghiên cứu vaccine, Anh đã chính thức cấp phép sử dụng vaccine phòng COVID-19 do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp phát triển, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine này.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết nước này sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Năm mới và Tết Nguyên đán, do nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng nhanh khi người dân gặp mặt, về quê sum họp gia đình và ra nước ngoài.

Tại Đan Mạch, Thủ tướng Mette Frederiksen thông báo quyết định gia hạn biện pháp giãn cách xã hội trên toàn quốc đến ngày 17/1/2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng hơn so với hồi mùa Xuân.

Tại Đức, giới chức y tế thông báo số ca tử vong do COVID-19 tại nước này trong một ngày đã lần đầu tiên vượt 1.000 người. Cụ thể, trong 24 giờ qua, đã có 1.129 người tử vong do COVID-19 nâng tổng số ca tử vong lên 32.420 ca.

Ngày 30/12, thế giới có tới 129 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 95 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh.

Tình hình dịch bệnh tại “quốc gia vạn đảo” tiếp tục nghiêm trọng sau nhiều tháng dịch bùng phát tại đây và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong 24 giờ qua, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc mới COVID-19 và tử vong vì dịch bệnh cao nhất châu Á. Indonesia ghi nhận 8.002 ca COVID-19 và 241 ca tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 735.124 ca và 21.944 ca.

Philippines dù dịch vẫn diễn biến xấu với số ca mắc mới/ngày nhiều thứ 3 trong số các nước Đông Nam Á và số ca tử vong nhiều thứ 2 khu vực với 15 người thiệt mạng.

Malaysia tình hình cũng ngày càng đáng quan ngại hơn, làn sóng dịch mới đang quay lại tấn công Malaysia khi nước này ghi nhận tới 1.870 ca bệnh mới, 6 ca tử vong vì COVID-19 trong 1 ngày qua. Malaysia là nước có số ca mắc COVID-19 trong ngày nhiều thứ 2 Đông Nam Á trong vòng 24 giờ.

Myanmar dịch bệnh cũng ngày càng diễn biến phức tạp với việc nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên ASEAN này hiện rất đáng lo ngại với 587 ca bệnh mới và 27 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Thái Lan sau khi chứng kiến số ca lây nhiễm cộng đồng tăng vọt trong mấy ngày gần đây đã phải quyết định lập vùng kiểm soát đặc biệt để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan diện rộng. Chính phủ Thái Lan đã cấm tất cả các cuộc tụ tập có nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19, ngoại trừ phạm vi gia đình và các hoạt động của chính phủ. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức tại các khu vực có dịch.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 33.429 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 342 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 1.509.202 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 1.301.309 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch bệnh đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới, ở nhiều nước thành viên. Trong 24 giờ qua, ASEAN có 8 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Trong khi đó, Lào, Campuchia và Timor Leste là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 30/12.

Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Đại học Oxford. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia bảo đảm rằng vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 được cung cấp cho tất cả những người có nguy cơ mắc bệnh trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở những nước giàu có. Lời kêu gọi trên được đưa ra dịp một năm sau khi các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc.

Người đứng đầu WHO cho rằng cần 4 tỷ USD để mua vaccine COVID-19 và phân phối cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua Cơ chế Tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX – một chương trình do WHO khởi xướng. Trong một thông điệp trực tuyến, Tổng Giám đốc Ghebreyesus nhấn mạnh: “Đây là thách thức mà chúng ta phải giải quyết hiệu quả trong Năm mới”.

Ông cũng nhấn mạnh “vaccine mang lại hy vọng lớn để đảo ngược đà lây lan của đại dịch. Nhưng để bảo vệ thế giới, chúng ta cần phải bảo đảm rằng tất cả những người có nguy cơ (mắc bệnh) ở mọi nơi – không chỉ ở những quốc gia có đủ khả năng mua vaccine – được tiêm phòng”.

Trong khuôn khổ Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, một sáng kiến được xây dựng nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine phòng bệnh COVID-19 cho các nước nghèo, một thỏa thuận cung cấp gần 2 tỷ liều vaccine, cao gần gấp đôi so với khả năng cung ứng của chương trình này, đã sẵn sàng với lô hàng đầu tiên dự kiến được phân phối trong quý I/2021.