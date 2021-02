COVID-19 tới 6 giờ sáng 9/2: Thế giới xấp xỉ 107 triệu ca bệnh; Mỹ giảm số ca mắc mới/ngày

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Mendoza, Argentina. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 106.962.646 ca, trong đó có 2.334.196 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 78.932.573 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 25.196.319 ca và 103.713 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 8/2, thế giới có tới 111 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 105 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua giảm nhẹ.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Marseille, miền nam nước Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Hàng loạt nước châu Âu đã phải tái phong tỏa một phần hoặc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy nhanh chương trình vaccine.

Thứ tự các quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 xét theo số ca mắc vẫn không thay đổi so với những ngày trước. Theo đó, Mỹ vẫn là nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất, với 27.685.596 ca, trong đó có 476.260 ca tử vong. Tiếp đến là Ấn Độ với 10.843.017 ca mắc và 155.137 ca tử vong, Brazil với 9.524.640 ca mắc và 231.561 ca tử vong.

Tuy nhiên, thống kê ngày 8/2 của Đại học Johns Hopkins cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày ở Mỹ đã giảm xuống dưới 100.000 ca lần đầu tiên trong năm nay, khi chỉ có khoảng 87.000 trường hợp được ghi nhận dương tính trong ngày 8/2.

Lần cuối cùng số liệu thống kê hàng ngày về các ca dương tính COVID-19 mà Đại học John Hopkins ghi nhận dưới 100.000 trường hợp là vào ngày 2/11/2020. Trong khi đó, theo dữ liệu của The New York Times, số người tử vong do COVID-19 cũng giảm xuống, khi chỉ còn 1.301 trường hợp tử vong vào ngày 7/2, so với 4.101 trường hợp tử vong vào ngày 27/1 và 4.406 trường hợp vào ngày 12/1.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 5/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Số liệu về người bệnh và tử vong do COVID-19 tại Mỹ có thể khác nhau dựa trên các phương pháp báo cáo khác nhau của các bang và cộng đồng địa phương. Các trường hợp dương tính với COVID-19 ở Mỹ đã tăng vọt vào tháng 11 và tháng 12/2020 khi có nhiều người tụ tập trong nhà nhân kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn cũng như việc thời tiết lạnh hơn. Số lượng các trường hợp dương tính với COVID-19 đạt đỉnh điểm vào đầu tháng 1/2021 song đã giảm đều đặn kể từ thời điểm đó.

Ngày càng có nhiều người Mỹ tiêm vaccine, mặc dù tổng số vaccine được điều chế tại Mỹ chỉ đáp ứng cho một bộ phận nhỏ dân số của quốc gia này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), Mỹ đã điều chế được hơn 41 triệu liều vaccine với hơn 9 triệu người được tiêm chủng cả hai mũi vaccine này. Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cũng làm dấy lên lo ngại rằng bệnh COVID-19 có thể lây lan hơn nữa nếu những biến thể đó tồn tại trước khi nhiều người được chủng ngừa.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 3/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh ở Pháp ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi một trường đại học ở thành phố Eaubonne, phía Bắc thủ đô Paris, phải tạm thời đóng cửa do phát hiện các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai chiến dịch truy vết nhằm ngăn chặn không để dịch lây lan.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Brazil cũng đang lây lan sang quốc gia láng giềng Argentina. Ngày 8/2, Chính phủ Argentina thông báo phát hiện 4 trường hợp đầu tiên nhiễm 2 biến thể mới từ Brazil, đều là hành khách nhập cảnh từ Brazil. Ở nửa bên kia của lục địa, Canada cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới ở Brazil, là người vừa trở về từ quốc gia Nam Mỹ. Biến thể này trước đó cũng đã xuất hiện tại châu Âu, cũng như Colombia và Mỹ.

Tại Đông Bắc Á, hình hình dịch bệnh có dấu hiệu lắng dịu. Hàn Quốc trong 24 giờ qua có thêm 289 ca mắc mới COVID-19, trong đó 264 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 81.185 ca. Đây là mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2020, thời điểm làn sóng dịch bệnh thứ 3 bắt đầu bùng phát ở nước này.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/2/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca tử vong COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 1.474 người. Trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu giảm dần, giới chức Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng quy định giãn cách xã hội ở các khu vực ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Theo đó, từ ngày 8/2, các nhà hàng, quán cà phê, quán bar và câu lạc bộ thể thao ở ngoài thủ đô Seoul và vùng phụ cận được phép mở cửa thêm 1 giờ đến 22h hằng ngày.

Tuy nhiên, quy định đóng cửa từ 21h hằng ngày vẫn áp dụng với các đối tượng này tại khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Cũng từ ngày 8/2, chính quyền thủ đô Seoul tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với chó, mèo nuôi trong nếu chúng có biểu hiện mắc bệnh.

Đây là chủ trương mới được chính quyền thành phố ban hành vài tuần sau khi nước này phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên ở thú nuôi là một mèo con ở thành phố Jinju, miền Đông Nam Hàn Quốc.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét khả năng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn ở một số khu vực. Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) Norihisa Tamura cho biết số ca mắc mới ở nước này đang giảm từ mức đỉnh. Nếu tình trạng khẩn cấp tiếp tục được áp dụng trong thời gian quá dài sẽ gây ra các vấn đề xã hội và kinh tế, tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều yếu tố.

Ngày 8/2, Nhật Bản phát hiện thêm 1.631 ca mắc mới COVID-19, trong đó thủ đô Tokyo có 429 ca. Đây là lần đầu tiên trong 6 ngày qua, số ca mắc mới ở nước này giảm xuống dưới ngưỡng 2.000 ca/ngày và là ngày thứ 10 liên tiếp, số ca mắc mới ở Tokyo ở dưới ngưỡng 1.000ca/ngày.

Trong khi đó, số ca nguy kịch cũng giảm từ 815 ca ghi nhận một ngày trước đó xuống còn 795 ca. Mặc dù vậy, số người tử vong vì COVID-19 vẫn ở mức cao sau khi đạt đỉnh 120 người vào ngày 3/2.