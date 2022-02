COVID-19 tới 6h sáng 14/2: Nga lại dẫn đầu thế giới cả ca nhiễm và tử vong mới

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 14/2 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 412.018.396 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.833.545 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.423.517 và 5.228 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 332.278.129 người, 73.906.722 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 87.186 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Nga dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 197.949 ca nhiễm mới; Đức đứng thứ hai với 108.216 ca; tiếp theo là Pháp (86.562 ca). Nga cũng đứng đầu về số ca tử vong mới, với 706 người chết trong ngày; tiếp theo là Mexico (579 ca) và Ấn Độ (378 ca).

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 79.317.610 người, trong đó có 943.253 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 42.664.712 ca nhiễm, bao gồm 509.043 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 27.479.963 ca bệnh và 638.362 ca tử vong. Cả hai quốc gia này đã trở thành một điểm nóng lây nhiễm do làn sóng Omicron.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 144 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 108,2 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 93 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 52 triệu ca, tiếp đến là châu Phi trên 11,3 triệu ca và châu Đại Dương trên 3,1 triệu ca nhiễm.

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 4/2/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Anh giám sát biến thể lai “Deltacron” của virus SARS-CoV-2

Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết giới chức y tế nước này tuần vừa qua đã chính thức giám sát biển thể Deltacron, được cho là lai giữa 2 biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2, sau khi ghi nhận 1 bệnh nhân nhiễm biến thể này.

Theo tờ Mirror, biến thể lai này được cho là xuất hiện ở bệnh nhân đã nhiễm cả 2 biến thể Delta và Omicron cùng một lúc, tuy nhiên hiện chưa rõ việc đột biến xảy ra đầu tiên tại Anh hay ở nước khác.

Tháng trước, nhà virus học Leondios Kostrikis thuộc Đại học Cypress cho biết ông đã nhận dạng được Deltacron. Sau đó nhiều chuyên gia không công nhận đây là biến thể lai mà cho rằng Deltacron có thể chỉ là sản phẩm của sai sót nào đó hoặc hiện tượng nhiễm chéo trong phòng thí nghiệm.

Theo cập nhật ngày 11/2 của Cơ quan An ninh Y tế Anh, biến thể kết hợp giữa Delta và Omicron hiện đang được “giám sát và điều tra”. Hai biến thể gốc đều được công nhận là lây lan nhanh, tuy nhiên chưa rõ biến thể lai có thể lây lan mạnh ra sao và bằng cách nào. Cơ quan này không cho biết có phát hiện biến thể lai ở các bệnh nhân khác hay không.

Người dân tại thủ đô London, Anh, ngày 10/2/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Tờ Daily Mail cho biết Cơ quan An ninh Y tế Anh hiện không đặc biệt quan ngại về biến thể này vào thời điểm hiện tại vì số ca không nhiều. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Paul Hunter thuộc Đại học East Anglia nhận định Deltacron không đặt ra quá nhiều nguy cơ do đa số người dân đã được tiêm phòng vaccine hoặc có mức độ miễn dịch nhất định sau khi nhiễm COVID-19.

Hiện cả Anh và Mỹ đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 bắt đầu giảm sau khi tăng lên đỉnh điểm vào giữa tháng trước, ngay sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Khách hàng tại một nhà hàng ở thủ đô London, Anh, ngày 10/2/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Na Uy dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere cũng đã thông báo sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng dịch đang áp dụng hiện nay vì COVID-19 không còn được coi là một mối đe dọa lớn ở Na Uy dù biến thể Omicron vẫn đang lây lan mạnh tại quốc gia Bắc Âu này. Ông Stoere lý giải cho quyết định mới là người dân Na Uy đã có sự bảo vệ mạnh mẽ của vaccine và tỷ lệ nhập viện vẫn thấp dù Omicron đang lây lan.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 26/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hong Kong (Trung Quốc): Tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tuổi

Ngày 13/2, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định triển khai tiêm vaccine của hãng Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi từ ngày 15/2, trong bối cảnh 4% số ca mắc mới trong làn sóng thứ năm này là trẻ nhỏ từ 4 tuổi trở xuống.

Từ 8h ngày 15/2, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể đặt lịch hẹn và đưa trẻ đi tiêm tại các trung tâm tiêm chủng cộng đồng hoặc phòng khám ngoại trú do Cơ quan quản lý bệnh viện chỉ định hoặc hơn 1.000 phòng khám tư nhân. Giống như đối với người lớn, các chuyên gia khuyến cáo trẻ nhỏ nên tiêm mũi vaccine thứ 2 cách mũi thứ nhất 28 ngày.

Cục trưởng Cục y tế và vệ sinh thực phẩm Hong Kong Trần Triệu Thủy (Sophia Chan) cho biết, sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban chuyên gia tư vấn về vaccine ngừa COVID-19, cân nhắc đến mối đe dọa của COVID-19 đối với công chúng, cũng như lợi ích của việc hạ độ tuổi tiêm vaccine của Sinovac cho trẻ từ 3-17 tuổi, nhà chức trách đã quyết định hạ độ tuổi tiêm vaccine của Sinovac cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

Người dân chờ xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 11/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến ngày 13/2, có 1 trẻ nhỏ ở Hong Kong đã tử vong do dương tính với virus SARS-CoV-2 và 1 trẻ đang trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền Đặc khu cho biết từ khi được triển khai vào ngày 21/1, chương trình tiêm vaccine cho trẻ nhỏ từ 5 tuổi trở lên diễn ra suôn sẻ. Hiện đã có 27.959 trẻ (chiếm 6,7%) trong độ tuổi này được tiêm mũi vaccine đầu tiên của Sinovac. Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech từ ngày 16/2.

Singapore: Số ca mắc mới có thể lên tới 20.000 ca/ngày

Số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Singapore có thể lên tới 15.000-20.000 ca do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron. Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cảnh báo như trên ngày 13/2, tuy nhiên khẳng định xu hướng gia tăng số ca mắc hiện nay hoàn toàn nằm trong dự kiến.

Ngày 12/2, Singapore ghi nhận 10.505 ca mắc mới, đánh dấu lần thứ tư trong tuần qua số ca mắc theo ngày vượt ngưỡng 10.000 ca. Số ca tử vong là 8, cao nhất trong hơn 2 tháng qua.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Ong cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe của Singapore vẫn vững vàng. Ông nói: “Tỷ lệ bệnh nhân phải thở máy không thay đổi, vẫn là 0,3%. Tỷ lệ bệnh nhân cần điều trị tích cực (ICU) hoặc tử vong là khoảng 0,05%. Những con số này vẫn thấp hơn so với đợt bùng phát do biến thể Delta, do đó hệ thống y tế vẫn đứng vững”. Theo ông, nhiều bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc vừa.