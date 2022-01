COVID-19 tới 6h sáng 16/1: Thế giới vượt 326 triệu ca mắc; Mỹ cập nhật hướng dẫn đeo khẩu trang

HAS cho biết thêm vaccine Novaxovid có thể sử dụng cho những người chưa tiêm liều vaccine nào hoặc không thể tiêm vaccine theo công nghệ mRNA. Dự kiến, Pháp sẽ nhận lô vaccine Novaxovid đầu tiên vào cuối tháng 1, theo đó nước này có thể triển khai tiêm từ tháng 2 tới. Theo kế hoạch, Pháp sẽ nhận được 3,2 triệu liều vaccine Novaxovid trong quý I/2022.

Theo HAS, dữ liệu từ các nghiên cứu khác nhau cho thấy vaccine Nuvaxovid có hiệu quả cao, giúp giảm tới 90% các triệu chứng và có thể ngăn ngừa bệnh nặng lên đến gần 100%. Loại vaccine này có thể sử dụng để tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, với khoảng cách giữa liều thứ nhất và liều thứ hai là 3 tuần.

Ngày 14/1, Cơ quan Y tế quốc gia Pháp (HAS) đã chính thức phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ.

Thời gian qua, số ca mắc mới COVID-19 tại nhiều khu vực ở Nhật Bản đã chạm các mốc cao kỷ lục do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Đáng chú ý, tại tỉnh Okinawa – nơi đặt phần lớn căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản (70%), 1.829 ca mắc mới đã được ghi nhận trong ngày 15/1, mức cao nhất từ trước đến nay. Thống đốc tỉnh Okinawa, ông Denny Tamaki, trước đó đã chỉ trích những hạn chế trong công tác kiểm soát dịch bệnh tại các căn cứ quân sự của Mỹ khiến biến thể Omicron lan rộng ra các cộng đồng địa phương.

Tháng 7/2021, quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đã chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 2, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Delta. Sau đó, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã giảm xuống còn khoảng 200 ca mỗi ngày vào tháng 12/2021. Tuy nhiên, trong tháng này, số ca mắc mới tại quốc gia Đông Nam Á lại tăng cao trở lại do biến thể Omicron lây lan trong cộng đồng.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 29/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cập nhật hướng dẫn người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn sự tấn công của virus SARS-CoV-2. Theo đó, cơ quan này cho biết một số loại khẩu trang có khả năng bảo vệ người dân khỏi sự tấn công của virus SARS-CoV-2 cao hơn, đồng thời đưa ra một số chỉ dẫn mà người tiêu dùng cần lưu ý.

Trong một tuyên bố, CDC Mỹ nêu rõ khẩu trang là công cụ quan trọng ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và nhấn mạnh dù đeo khẩu trang loại nào cũng tốt hơn là không đeo.

Trong hướng dẫn cập nhật, CDC Mỹ khuyến nghị người dân đeo loại khẩu trang có khả năng bảo vệ tốt nhất đó là đeo khít mặt và thường xuyên. Hướng dẫn mới nêu rõ một số loại khẩu trang có mức độ bảo vệ cao hơn khiến một số người có thể cảm thấy khó chịu hoặc khó đeo hơn loại khác. Điều quan trọng nhất là người dân cần đeo khẩu trang vừa với mặt, cảm thấy thoải mái và có khả năng bảo vệ tốt.

Cũng theo CDC Mỹ, các sản phẩm khẩu trang làm bằng vải dệt thưa cung cấp sự bảo vệ thấp hơn các sản phẩm dệt mịn nhiều lớp. Khẩu trang phẫu thuật và KN95 cung cấp sự bảo vệ tốt hơn và các loại khẩu trang đeo khít mặt được Viện Quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phê duyệt, trong đó có N95, cung cấp sự bảo vệ cao nhất cho người dùng trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Evanston, Illinois, Mỹ, ngày 4/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Hướng dẫn cập nhật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng khẩu trang có khả năng bảo vệ tốt hơn trong những điều kiện nguy cơ cao hoặc đối với những người có nguy cơ diễn tiến nặng nếu mắc bệnh, trong đó có những người đang phải chăm sóc người mắc COVID-19; khi đi máy bay hoặc phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt trong thời gian dài; làm việc tại nơi phải tiếp xúc với nhiều người; chưa tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19, có nguy cơ mắc bệnh nặng do hệ miễn dịch yếu.

CDC Mỹ vẫn không khuyến khích đeo khẩu trang cho trẻ em dưới 2 tuổi, song khuyến nghị tất cả giáo viên, học sinh và những người đến trường học cần đeo khẩu trang trong không gian kín, bất kể tình trạng tiêm chủng hoặc tỷ lệ lây nhiễm của khu vực.

CDC Mỹ cũng đề nghị người dân dành khẩu trang N95 sử dụng trong phẫu thuật cho các nhân viên y tế. CDC Mỹ cập nhật hướng dẫn đeo khẩu trang lần gần đây nhất vào tháng 10/2021.

Mỹ đang đứng đầu về cả số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên toàn thế giới. Hiện nước này cũng đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19 do sự lây lan của biến thể Omicron. Theo giới chuyên gia, tình hình dịch bệnh càng phức tạp hơn do nhiều người dân không tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Brazil bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca cho người dân tại Belo Horizonte, bang Minas Gerais, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Brazil đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi sau khi được giới chức y tế nước này cấp phép cách đây một tháng. Theo đó, hơn 20 triệu trẻ em tại Brazil đủ điều kiện để tiêm vaccine, miễn là có sự đồng ý của phụ huynh. Brazil sử dụng vaccine của hãng Pfizer/BioNTech để tiêm cho nhóm đối tượng này. Những người bản địa và trẻ em có nguy cơ cao là những nhóm ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Brazil, trên 300 trẻ em từ 5-11 tuổi đã tử vong vì COVID-19, trong tổng số khoảng 620.000 người không qua khỏi vì đại dịch tại nước này. Số ca nhiễm mới tại Brazil đã tăng mạnh kể từ khi biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 xuất hiện vào cuối tháng 11/2021. Ngày 14/1, Brazil ghi nhận 112.286 ca nhiễm mới, gần bằng mức kỷ lục (115.228 ca) ghi nhận ngày 23/6/2021, thời điểm nước này chao đảo vì làn sóng thứ 3 của đại dịch.

Châu Phi ghi nhận trên 10 triệu ca mắc COVID-19

Tiêm vaccine phòng COVID-19 của Johnson & Johnson cho nhân viên y tế tại Pretoria, Nam Phi ngày 17/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết châu lục này đã ghi nhận trên 10,4 triệu ca mắc COVID-19. Toàn châu lục với 55 quốc gia đã ghi nhận 234.096 ca tử vong.

Những quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong châu lục gồm Nam Phi, Maroc, Tunisia, Ethiopia và Ai Cập. Xét về khu vực, khu vực phía Nam châu Phi chịu ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là Bắc Phi và Đông Phi. Trung Phi ít bị ảnh hưởng nhất.

CDC Châu Phi cảnh báo nhiều quốc gia trong khu vực đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Những nước đang có dấu hiệu dịch tăng nhanh gồm có Maroc, Ethiopia, Tunisia, Zambia, Libya, Algeria…