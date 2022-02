COVID-19 tới 6h sáng 18/2: Hong Kong xét nghiệm bắt buộc toàn dân; WHO cảnh báo không chủ quan

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 2/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (227.613 ca), Nga (180.622 ca) và Brzil (125.625 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.448 ca), Brazil (1.034 ca) và Nga (790 ca).

Xét từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất với trên 79,8 triệu ca, trong đó trên 954.000 ca tử vong. Đứng thứ hai là Ấn Độ với trên 42,7 triệu ca, trong đó 510.000 ca tử vong. Brazil đứng thứ ba với trên 27,9 triệu ca, trong đó gần 642.000 ca tử vong.

Trong bối cảnh nhiều nước nới lỏng hoặc chấm dứt phòng chống dịch bệnh, bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo không chủ quan với tình hình dịch bệnh. Bà nhận định việc giảm tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 nhiều khả năng sẽ dẫn đến giảm số ca nhiễm được ghi nhận, kể cả khi số ca tử vong vẫn đang tăng.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc thảo luận trực tuyến phát sóng trực tiếp trên Twitter, Facebook và YouTube, bà Kerkhove nhấn mạnh mối quan ngại chính hiện nay là tình trạng gia tăng số ca tử vong do COVID-19. Chỉ riêng trong tuần qua, gần 75.000 người đã tử vong do căn bệnh này. Tuy nhiên, bà cho rằng con số thống kê này vẫn chưa đủ.

Trong khi đó, theo Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của WHO, việc nhiều nước tuyên bố tỷ lệ lây nhiễm đã giảm từ cách đây 2-6 tuần nhiều khả năng sẽ khiến tỷ lệ xét nghiệm giảm theo.

Đầu tuần này, WHO đã hối thúc các chính phủ cải thiện tỷ lệ tiêm phòng và tăng xét nghiệm nhanh, trong bối cảnh biến thể Omicron khiến số ca nhiễm không ngừng tăng, đặc biệt là tại Đông Âu. Một số quốc gia hiện đã thông báo kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19 trong những tuần tới, nếu số ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục giảm. Trước tình hình này, ông Ryan cảnh báo đây chưa phải là thời điểm để các nước điều chỉnh quy định cách ly đối với những người đã có kết quả dương tính khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR.

Tổng thống Thụy Sĩ mắc COVID-19

Tổng thống Ignazio Cassis. Ảnh: AFP

Chính phủ Thụy Sĩ ngày 17/1 thông báo Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước này Ignazio Cassis đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông báo của Chính phủ Thụy Sĩ viết: “Vào cuối giờ chiều 16/2, Tổng thống Liên bang Ignazio Cassis đã trải qua một cuộc xét nghiệm PCR bởi vì ông sẽ tham gia Hội nghị An ninh Munich. Xét nghiệm cho kết quả dương tính và Tổng thống đã tự cách ly vào sáng 17/2 ngay sau khi nhận được thông tin”.

Cũng theo thông báo, Tổng thống Cassis không có bất kỳ triệu chứng nào và đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhà lãnh đạo này sẽ tiếp tục làm việc ở nhà cho đến ngày 20/2.

Chính phủ Thụy Sĩ xác nhận: “Cho đến lúc đó, ông sẽ không tham gia vào mọi sự kiện đã được lên kế hoạch và do đó sẽ không tham dự Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18 và 19/2”.

Kể từ ngày 17/2, Thụy Sĩ đã bắt đầu bãi bỏ hầu hết các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, đeo khẩu trang không còn là quy định bắt buộc khi đi vào các cửa hàng và nhà hàng, người người dân không cần xuất trình chứng nhận liên quan đến COVID-19 để vào các địa điểm trong nhà, các quy định hạn chế về quy mô của những hoạt động tụ họp riêng tư và các sự kiện lớn cũng được dỡ bỏ.

Anh tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Chính phủ Anh cho biết trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 liều thấp, sau khi Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng (JCVI), cơ quan tư vấn của Chính phủ Anh, đưa ra khuyến nghị trên vào ngày 15/2. Trước đó, chỉ những trẻ em ở nhóm tuổi này mắc bệnh nền có nguy cơ cao khi mắc COVID-19 mới đủ điều kiện tiêm chủng ở vùng England.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng di động ở phía Bắc London, Anh ngày 25/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho hay việc triển khai sẽ “không khẩn cấp” và dựa trên quyết định của các bậc phụ huynh. Xứ Wales và Scotland đã đưa ra quyết định trên ngay sau khuyến nghị của JCVI trong khi Bắc Ireland ngày 16/2 cũng tuyên bố sẽ tiêm vaccine cho trẻ em ở độ tuổi từ 5-11.

Tổng cộng sẽ có khoảng 6 triệu trẻ em trong nhóm tuổi này ở Anh được tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer/BioNTech với liều lượng 10 microgram, nếu nhận được sự đồng ý từ cha mẹ. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm ít nhất là 12 tuần.

Do trẻ em có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 thấp hơn nhiều, lợi ích của việc tiêm chủng cho trẻ nhỏ thấp hơn so với các nhóm tuổi khác. Vì vậy, các nhà khoa học tại JCVI đã cân nhắc bằng chứng về việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi. Ủy ban này kết luận nên tiêm vaccine cho nhóm tuổi này để ngăn chặn “một số lượng rất nhỏ trẻ em mắc bệnh nghiêm trọng và phải nhập viện” nếu xảy ra làn sóng dịch tương lai. Giáo sư Wei Shen Lim từ JCVI cho biết Ủy ban khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi 5-11 vào thời điểm này để cung cấp khả năng bảo vệ cho nhóm tuổi này trước các làn sóng lây nhiễm trong tương lai.

Theo ước tính của JCVI, cứ 1 triệu trẻ em được tiêm chủng sẽ ngăn ngừa được 98 trường hợp phải nhập viện nếu xảy ra làn sóng dịch với các biến thể nguy hiểm hơn các biến thể trước, và 17 trường hợp nhập viện, nếu làn sóng dịch tiếp theo tương đối nhẹ, như biến thể Omicron.

Bộ trưởng Javid cho biết giới chức y tế Anh sẽ mở rộng đề nghị tiêm chủng không khẩn cấp cho tất cả trẻ em vào tháng 4 để các bậc phụ huynh có thể quyết định bảo vệ con em mình khỏi các làn sóng dịch COVID-19 trong tương lai khi đất nước học cách sống chung với virus SARS-CoV-2. Ông nhấn mạnh trẻ em có nguy cơ mắc COVID thấp và ưu tiên của nhà chức trách vẫn là tiêm mũi cơ bản và tăng cường cho người trưởng thành và trẻ em dễ bị tổn thương và đảm bảo các chương trình tiêm chủng khác cho trẻ em.

Vaccine ngừa COVID-19, với liều lượng chỉ bằng 1/3 so với người lớn, đã được tiêm rộng rãi cho trẻ em ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mỹ cũng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 8 triệu trẻ em trong độ tuổi này.

Bồ Đào Nha dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch

Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang có xu hướng giảm dần, Bồ Đào Nga ngày 17/2 thông báo dỡ bỏ hầu hết các quy định phòng dịch còn lại, trong đó có yêu cầu trình giấy thông hành COVID-19 để được lưu trú tại khách sạn hay phải có xét nghiệm âm tính mới được đến các câu lạc bộ giải trí ban đêm.

Người dân đeo khẩu trang tại Amsterdam, Hà Lan ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Nội các Mariana Vieira da Silva cho biết: “Đây là một thời điểm vô cùng quan trọng, một bước tiến mới để trở lại cuộc sống bình thường”. Theo Bộ trưởng Silva, các biện pháp mới sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới vì cần được Tổng thống phê chuẩn.

Theo dự thảo quy định mới, người đến nhà hàng, khách sạn hoặc các địa điểm văn hóa sẽ không cần trình chứng nhận COVID (bằng chứng đã tiêm phòng, đã khỏi bệnh hoặc có xét nghiệm âm tính). Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn áp dụng với người nhập cảnh Bồ Đào Nha bằng được hàng không, đường biển hoặc đường bộ.

Xét nghiệm âm tính cũng không được yêu cầu khi tham gia các sự kiện lớn hoặc vào sân vận động, quán rượu và câu lạc bộ đêm. Làm việc từ xa sẽ không được khuyến nghị nữa và những người tiếp xúc gần với người có xét nghiệm dương tính cũng không cần phải cách ly, trong khi những người mắc COVID-19 nên ở trong nhà. Ngoài ra, mọi người phải tiếp tục đeo khẩu trang tại các không gian kín như trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc ở siêu thị.

Như hầu hết các nước châu Âu khác, Bồ Đào Nha đã chứng kiến số ca nhiễm tăng cao hồi tháng trước do biến thể Omicron, song số ca nhiễm theo ngày đang có chiều hướng giảm kể từ đầu tháng 2. Nước này ghi nhận 6.488 ca nhiễm mới trong ngày 17/2, thấp hơn nhiều so với thời điểm đỉnh dịch là 65.706 ca ngày 27/1. Việc tiêm phòng rộng rãi và thực tế là Omicron chỉ gây bệnh nhẹ hơn các biến thể khác đã khiến tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn trong các làn sóng trước.

Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ 6 ở Nhật Bản có xu hướng lắng dịu

Làn sóng lây nhiễm thứ 6 của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nhật Bản đang trong đà lắng dịu dần sau khi đã chạm đỉnh vào đầu tháng 2/2022. Đây là nhận định của chuyên gia Takaji Wakita, Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) kiêm Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn cho Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW).

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 1/2/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 16/2, ông Wakita dự báo số lượng bệnh nhân nặng và số ca tử vong vì dịch COVID-19 có thể sẽ đạt đỉnh sau khi số ca nhiễm mới đã chạm đỉnh.

Theo ước tính của MHLW, vào thời điểm 31/1, hệ số lây nhiễm thực tế (bình quân số người bị nhiễm từ một người mắc bệnh) ở Nhật Bản là 0,98, lần đầu tiên giảm xuống ngưỡng 1 kể từ ngày 28/11 năm ngoái. Mặc dù vậy, ông Wakita vẫn cảnh báo nếu đà giảm không đáng kể, số ca nhiễm mới có thể sẽ tăng trở lại.

Theo thống kê của MHLW, hiện nay, số ca mắc mới COVID-19 ở Nhật Bản đã vượt ngưỡng 4 triệu người và đạt mức 4.071.316 ca vào ngày 15/2, trong đó 1 triệu ca đầu tiên được ghi nhận vào tháng 8/2021 và 1 triệu ca tiếp theo được ghi nhận vào ngày 20/1 năm nay. Số ca nhiễm mới ở Nhật Bản chỉ mất 2 tuần để vượt ngưỡng 3 triệu ca vào ngày 3/2 và đã vượt ngưỡng 4 triệu ca vào ngày 15/2. Điều đáng lưu ý là trong tháng 1/2022, có tới 98.000 trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo và học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông bị mắc COVID-19, trong đó có 51.535 học sinh tiểu học, 24.091 học sinh trung học cơ sở và 18.225 học sinh trung học phổ thông, 3.576 trẻ em mẫu giáo và 998 học sinh ở các trường đặc biệt.

Riêng ngày 16/2, Nhật Bản ghi nhận thêm 90.904 ca nhiễm mới, tăng mạnh so với con số 84.220 ca một ngày trước đó, trong đó Tokyo có 17.331 ca, Osaka 12.467 ca và Kanagawa có 7.041. Đáng chú ý, có tới 4 tỉnh, gồm Aomori, Iwate, Toyama và Kagawa, vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục.

Cùng ngày, Nhật Bản ghi nhận thêm 230 ca tử vong vì dịch COVID-19. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này ở trên ngưỡng 200 ca/ngày. Số bệnh nhân nặng cũng tăng 41 người so với một ngày trước đó lên 1.444 người.

Hong Kong (Trung Quốc) triển khai kế hoạch xét nghiệm bắt buộc toàn dân

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 11/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 5 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang diễn biến ngày càng phức tạp, chính quyền đặc khu đã quyết định tiến hành xét nghiệm bắt buộc 3 lần đối với toàn bộ 7,5 triệu dân kể từ đầu tháng 3.

Chính quyền Hong Kong sẽ sắp xếp lịch xét nghiệm dựa vào số chứng minh nhân dân (ID) của người dân, lên kế hoạch hoàn thành xét nghiệm cho 7,5 triệu dân trong vòng 1 tuần, thực hiện liên tục trong 3 tuần, nghĩa là mỗi ngày xét nghiệm 1 triệu người và mỗi người sẽ xét nghiệm 3 lần trong 3 tuần.

Phương án tổng thể là thành lập 100 điểm xét nghiệm ở Hong Kong, hoạt động ít nhất 14 tiếng/ngày. Người dân chỉ cần đến địa điểm được chỉ định để xét nghiệm theo lịch hẹn. Mục tiêu của chính quyền đặc khu là đưa toàn bộ người mắc COVID-19 đến các cơ sở cách ly vào cuối tháng 3, không để Hong Kong phải phong tỏa toàn thành phố.

Đợt xét nghiệm lần này là bắt buộc, những người không tiến hành xét nghiệm theo quy định sẽ bị phạt 10.000 HKD (khoảng 1.280 USD). Chính quyền có thể phát hiện những người không xét nghiệm dựa vào thông tin ID, mà không cần áp dụng bất cứ thông tin cá nhân nào khác. Nếu người dân không đi xét nghiệm, có thể sẽ bị xử phạt dưới các hình thức như không thể đăng ký hoặc đổi biển số xe, không thể đăng ký số điện thoại di động theo tên thật… Người vi phạm cũng có thể bị xử phạt ngay tại chỗ, thậm chí bắt giữ nếu cảnh sát kiểm tra ID và phát hiện.

Hiện năng lực xét nghiệm axit nucleic của Hong Kong chỉ đạt 200.000 mẫu/ngày, dự kiến có thể nâng lên 300.000 mẫu vào cuối tháng, nhưng vẫn cách xa mục tiêu mỗi tuần tiến hành 7,5 triệu mẫu xét nghiệm. Chính quyền Hong Kong hy vọng có thể nâng năng lực xét nghiệm lên 3 lần để đạt được mục tiêu, do đó cần có đủ nhân viên lấy mẫu và năng lực xét nghiệm.

Israel sắp dỡ bỏ quy định về Thẻ Xanh

Thủ tướng Israel Naftali Bennett hôm 17/2 cho biết nước này sẽ không gia hạn quy định áp dụng hệ thống Thẻ Xanh COVID-19 sau ngày 1/3 tới, trong bối cảnh tỷ lệ bệnh nhân và các ca nặng đang giảm mạnh.

Một quán cà phê ở thành phố Tel Aviv ngày 16-2-2022. Ảnh: Vũ Hội – P/v TTXVN tại Israel

Thông báo trên được đưa ra tại cuộc họp thảo luận về các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 trong thời gian tới. Nội dung cuộc họp tập trung vào những biện pháp mà Israel nên thực hiện trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã vượt đỉnh, nhằm duy trì cuộc sống bình thường, đồng thời duy trì tinh thần cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những làn sóng lây nhiễm trong tương lai.

Thủ tướng Bennett nói: “Chúng ta là quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới trước biến thể Omicron và đã đến lúc bắt đầu dần nới lỏng các quy định hạn chế. Như tôi được biết, chúng ta cần sẵn sàng cho kế hoạch sớm dỡ bỏ những quy định này”.

Theo Thủ tướng Bennett, yêu cầu xuất trình chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 để có thể tới một số địa điểm sẽ sớm được bãi bỏ. Ông cũng kêu gọi thu hồi thêm các quy định hạn chế để mở cửa đất nước hơn nữa, cho phép các gia đình sum họp tại Israel nhân dịp lễ Quá hải (Passover, kỷ niệm sự kiện người Do Thái rời Ai Cập trở về Israel). Thủ tướng Bennett nhấn mạnh: “Chúng ta có đủ khả năng xây dựng một khung quy định lâu dài cho phép nhập cảnh vào Israel, trong khi vẫn bảo đảm sức khoẻ cho cộng đồng”.