COVID-19 tới 6h sáng 23/3: Dỡ hạn chế quá nhanh, châu Âu rơi vào làn sóng ‘Omicron tàng hình’

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 23/3 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 473.745.028 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.109.785 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 1.472.677 và 4.194 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 409.649.301 người, 57.985.942 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 60.815 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 353.725 ca; Đức đứng thứ hai với 268.357 ca; tiếp theo là Pháp (180.777 ca). Mỹ đứng đầu về số ca tử vong mới, với 502 người chết trong ngày; tiếp theo là Nga 472 ca và Brazil với 333 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 81.463.362 người, trong đó có 999.536 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 43.010.971 ca nhiễm, bao gồm 516.574 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 29.682.615 ca bệnh và 657.696 ca tử vong.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với gần 172 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 133,48 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 96,1 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 55,74 triệu ca, tiếp đến là châu Phi 11,66 triệu ca và châu Đại Dương trên 4,77 triệu ca nhiễm.

Dỡ hạn chế quá nhanh, châu Âu rơi vào làn sóng ‘Omicron tàng hình’

Ngày 22/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một số nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Italy và Vương quốc Anh đã dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19 một cách quá mạnh tay và do vậy, những nước này đang chứng kiến số ca mắc gia tăng có thể do biến thể phụ BA.2 của Omicron (còn gọi là “Omicron tàng hình”).

Phát biểu họp báo, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge đã bày tỏ sự lạc quan song vẫn cảnh giác về tiến triển của dịch bệnh tại châu Âu. Theo ông, số ca mắc COVID-19 đang trên đà gia tăng tại 18 trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Âu theo cách phân chia của WHO. Theo ông, nguyên nhân khiến số ca mắc gia tăng có thể là do biến thể Omicron tàng hình dễ lây lan hơn, song không gây nguy hiểm so với những biến thể khác. Ngoài ra, việc một số nước châu Âu quá mạnh tay trong việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch cũng là nguyên nhân gây ra tình hình này.

Theo cơ sở dữ liệu của WHO, số ca mắc mới COVID-19 tại châu Âu đã giảm mạnh so với mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 1, song hiện đang trên đà gia tăng trở lại kể từ đầu tháng 3. Trong 7 ngày qua, hơn 5,1 triệu ca mắc mới và 12.496 ca tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận tại khu vực châu Âu theo cách phân chia của WHO, nâng tổng số ca mắc từ đầu mùa dịch đến nay lên gần 194,4 triệu ca và số ca tử vong lên hơn 1,92 triệu ca.

Xét nghiệm nước bọt nhanh hơn xét nghiệm dịch mũi họng

Một nghiên cứu được công bố ngày 21/3 trên tạp chí Microbiology Spectrum của Tổ chức Vi sinh vật học của Mỹ cho thấy xét nghiệm gene qua nước bọt phát hiện virus SARS-CoV-2 nhanh hơn xét nghiệm dịch mũi họng.

Đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Donald K. Milton thuộc Viện Y tế môi trường ứng dụng của Đại học Y tế cộng đồng bang Maryland (Mỹ), cho biết: “Kết quả nghiên cứu trên rất quan trọng vì mọi người có thể lây truyền virus trước khi biết rằng mình đã nhiễm virus. Phát hiện virus sớm hơn có thể giúp giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh”.

Phát hiện trên đã giúp tăng số người chấp nhận đi xét nghiệm, giảm chi phí và tăng mức đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm vì tránh tiếp xúc gần giữa họ với bệnh nhân hơn so với xét nghiệm bằng dịch mũi họng, đồng thời tránh trường hợp bệnh nhân ho hoặc hắt hơi khi đang lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao mắc tiểu đường tuýp 2

Những người mắc COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 trong vòng một năm cao hơn những người không mắc. Đây là kết quả một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học Mỹ công bố mới đây.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Chăm sóc y tế St.Louis của Bộ Cựu chiến binh Mỹ (VA) đã đánh giá hồ sơ bệnh án của 181.000 bệnh nhân thuộc bộ trên được chẩn đoán mắc COVID-19 trong giai đoạn từ ngày 1/3/2020-30/9/2021. Theo đó, ngay cả những người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc hoàn toàn không triệu chứng cũng có thể phát triển bệnh tiểu đường tuýp 2. Nguy cơ này gia tăng tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng COVID-19.

Nhóm nghiên cứu cũng so sánh số liệu hồ sơ bệnh án của hơn 4,1 triệu bệnh nhân VA không mắc COVID-19 trong cùng giai đoạn và khoảng 4,28 triệu bệnh nhân được cơ quan này chăm sóc y tế trong các năm 2018 và 2019. Dù nghiên cứu nói trên không thể chứng minh được nguyên nhân và hệ quả, song bước đầu đã cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hai căn bệnh này.

Các nhà nghiên cứu ước tính người mắc COVID-19 có tới 46% khả năng phát triển tiểu đường tuýp 2 lần đầu tiên hoặc phải được kê thuốc để kiểm soát lượng đường trong máu. Theo đó, cứ 100 bệnh nhân COVID-19 thì có 2 người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, là bệnh rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng glucose huyết do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin, hoặc cả hai. Tiểu đường tuýp 2 có thể gây tổn thương thận, dây thần kinh, mạch máu và tim, cùng nhiều tác động khác.

Các nhà khoa học đánh giá kết quả nghiên cứu sẽ có ảnh hưởng đến hơn 471 triệu người mắc COVID-19 được ghi nhận đến nay trên toàn thế giới, trong đó có gần 80 triệu người ở Mỹ, và đặc biệt với người có các triệu chứng của hội chứng COVID kéo dài.

Trung Quốc phong tỏa thành phố hơn 9 triệu dân

Đêm 21/3, Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc nước này, sau khi số ca mắc COVID-19 tại đây tăng.

Theo thông báo, nhà chức trách đã tiến hành kiểm soát chặt toàn bộ các khu dân cư, đồng thời cấm người dân rời khỏi nhà mà không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ. Với khoảng 9 triệu dân, Thẩm Dương là trụ sở công nghiệp của nhiều nhà máy, trong đó có hãng sản xuất ô tô BMW. Trong ngày 22/3, thành phố này đã ghi nhận 47 ca mắc COVID-19 mới.

Nhờ việc kết hợp giữa chính sách kiểm soát biên giới chặt chẽ, cách ly trong thời gian dài và phong tỏa có trọng điểm, Trung Quốc – quốc gia ghi nhận các trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới – đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh đang đặt ra những thách thức lớn đối với nước này. Trong hai tuần qua, Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp phong tỏa, xét nghiệm quy mô lớn nhằm ngăn chặn các ổ dịch COVID-19 tại nhiều địa phương. Trong ngày 21/3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 2.281 ca nhiễm mới trong cộng đồng, trong đó phần lớn ở tỉnh Cát Lâm ở vùng Đông Bắc.

Lào: Ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục từ đầu dịch

Bộ Y tế Lào ngày 22/3 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 2.328 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó riêng thủ đô Viêng Chăn có tổng cộng 1.331 ca.

Trước tình hình trên Bộ Y tế Lào kêu gọi người tự xét nghiệm nhanh tại nhà có thể đăng ký trên kênh tư vấn của Trung tâm thông tin y học để được hỗ trợ cách thức theo dõi sức khoẻ phù hợp. Việc đăng ký này được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan chức năng thu thập dữ liệu chính xác hơn về số trường hợp đang tự chăm sóc tại nhà thay vì đến điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Lào cũng đề nghị người tự xét nghiệm COVID-19 liên hệ với nhà chức trách qua đường dây nóng 164 để được lấy mã bệnh nhân, phối hợp kịp thời với bác sĩ trong trường hợp triệu chứng chuyển nặng.