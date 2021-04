COVID-19 tới 6h sáng 28/4: Ấn Độ vượt 200.000 ca tử vong; ca nhiễm thực có thể tới hơn nửa tỷ người

Nỗi đau có người thân qua đời vì COVID ở Srinaga, Ấn Độ ngày 26/4. Ảnh: CNN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 28/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 149.289.818 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.147.190 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 801.473 và 13.866 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 127.326.251 người, 18.813.969 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 111.026 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (362.902 ca), Brazil (71.107 ca) và Mỹ (43.457); Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 3.285 ca), tiếp theo là Brazil (2.818 ca) và Mỹ (777 ca)

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 32.918.502 triệu người, trong đó có 587.276 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 17.988.637 ca nhiễm, bao gồm 201.165 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 14.441.563 ca bệnh và 395.022 ca tử vong.

Tính theo tỷ lệ dân số, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 277 người tử vong. Tiếp đến là CH Séc với 272 người và Bosnia-Herzegovina với 255 người/100.000 dân.

Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tới nhà hỏa táng Nigambodh Ghat ở New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ấn Độ lại lập kỷ lục ca nhiễm mới; tổng ca bệnh có thể cao hơn báo cáo 30 lần, tới hơn nửa tỷ người

Theo trang thống kê worldometers, trong 24 giờ qua, Ấn Độ lại lập kỷ lục thế giới về ca nhiễm mới, với 362.902 ca, trong khi có thêm 3.285 ca tử vong mới.

CNN cho biết, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng hơn 17,9 triệu ca mắc COVID kể từ khi đại dịch bắt đầu, nhưng con số thực, theo các chuyên gia, có thể cao gấp 30 lần, đồng nghĩa lên tới trên nửa tỷ ca mắc.

Các nhân viên y tế và nhà khoa học ở Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo rằng các ca nhiễm COVID-19 và các trường hợp tử vong được báo cáo thiếu đáng kể vì một số lý do, bao gồm cơ sở hạ tầng yếu kém, lỗi của con người và tỉ lệ xét nghiệm thấp.

Ông Ramanan Laxminarayan, Giám đốc Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách về bệnh tật ở New Delhi, cho biết: “Mọi người đều biết rằng cả số ca bệnh và số tử vong đều là những con số thấp nhất”. “Năm ngoái, chúng tôi ước tính rằng chỉ có một trong số khoảng 30 trường hợp nhiễm virus được phát hiện bằng cách xét nghiệm, vì vậy con số được báo cáo thấp hơn rất nhiều so với ca nhiễm thực sự. Thời gian này, số liệu tử vong có lẽ là những đánh giá thấp hơn thực tế nghiêm trọng, và những gì chúng ta đang thấy trên thực tế là nhiều ca tử vong hơn so với những gì được báo cáo chính thức”, ông Ramanan nói.

Khiêng thi thể nạn nhân COVID-19 đi thiêu ở Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo các mô hình dự đoán từ Viện Đo lường và Đánh giá Y tế của Đại học Washington (Mỹ) thì số người chết tại Ấn Độ có thể sẽ lên tới hơn 13.000 người một ngày – gấp hơn bốn lần số người chết hàng ngày được báo cáo hiện tại”.

Ấn Độ đã cam kết hỗ trợ y tế khẩn cấp trong bối cảnh các bệnh viện quá tải tiếp tục không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân do thiếu giường bệnh và nguồn cung cấp oxy. Nước này cũng đã nhập khẩu 20 xe đông lạnh và chuyển số xe này tới các bang trong nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu xe chứa oxy.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh, Đức và Mỹ, cũng đã cam kết viện trợ y tế khẩn cấp cho Ấn Độ trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này đang “oằn mình” chống chọi với số ca mắc COVID-19 gia tăng đột biến.

Xe cứu thương xếp hàng chở người bệnh COVID ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: CNN

Mỹ: Trên 67% người trưởng thành đã tiêm đủ vaccine

Tổng thống Joe Biden ngày 27/4 (theo giờ địa phương) cho biết, nước Mỹ đã đạt “tiến bộ đáng kinh ngạc”, với trên 67% người trưởng thành đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.

Ông cho biết: “Khi tôi lên nắm quyền vào tháng 1, chúng ta đang mất hàng chục ngàn người trưởng thành mỗi tuần… Khi đó, không đầy 1% người lớn được tiêm đủ vaccine. Ngày hôm nay, sau không đầy 100 ngày, trên 67%, tức 2/3 người trưởng thành, đã được tiêm đầy đủ vaccine. Và trên 80% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 mũi. NỖ lực đó đã giúp giảm 80% ca tử vong ở người Mỹ, giảm 70% ca nhập viện”.

Tổng thống Joe Biden phát biểu ngày 27/4 tại Nhà Trắng. Ảnh: CNN

Triều Tiên mở lại một phần trường học

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin đã mở lại một phần các trường học, sau khi chuyển sang hình thức học trực tuyến vào năm 2020 do lo ngại dịch bệnh. Các hình ảnh phát sóng trên truyền hình cho thấy học sinh đeo khẩu trang đang đọc sách bên trong lớp học.

Các trường học ở Triều Tiên thường bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, năm ngoái, các trường học ở nước này đã mở lại vào tháng 6/2020 để tránh tụ tập đông người.

Cho đến nay, Triều Tiên vẫn tuyên bố chưa có ca mắc COVID-19, nhưng nước này đã nhanh chóng áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt phòng tránh dịch bệnh, trong đó có việc kiểm soát biên giới từ đầu năm 2020.

Chuyển bình oxy để cung cấp cho bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 26/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Hong Kong (Trung Quốc) khởi động “bong bóng vaccine”

Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 ở Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đang có xu hướng cải thiện, chính quyền đặc khu đã quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội thông qua chương trình “bong bóng vaccine”, có hiệu lực từ ngày 29/4. Thông báo trên được Cục trưởng Cục Y tế và vệ sinh thực phẩm Hong Kong Trần Triệu Thủy (Sophia Chan) đưa ra ngày 27/4.

Các nhà hàng đủ điều kiện có thể mở cửa hoạt động muộn nhất đến 2h00′ sáng hôm sau và 6 loại hình kinh doanh, trong đó có quán bar, karaoke và phòng tiệc, có thể mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa từ cuối tháng 11/2020. Nếu tất cả nhân viên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, các nhà hàng có thể mở cửa đến 00h00, với điều kiện khách hàng cần cài đặt và sử dụng ứng dụng “Đi lại an toàn” (LeaveHomeSafe) và nhà hàng chỉ được phục vụ 50% công suất. Nếu tất cả nhân viên đã tiêm đủ 2 liều vaccine được 14 ngày thì nhà hàng có thể mở cửa đến 2h00′ sáng hôm sau, khách hàng cũng phải cài đặt và sử dụng ứng dụng “Đi lại an toàn” (LeaveHomeSafe) và công suất phục vụ là 75%.

Các nhân viên y tế chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó một ngày, chính quyền Đặc khu Hong Kong cũng đã công bố thỏa thuận đi lại “bong bóng đi lại hàng không” giữa Singapore và Hong Kong bắt đầu được thực hiện từ ngày 26/5 tới. Thỏa thuận này cho phép người từ Singapore và Hong Kong khi nhập cảnh phía kia không phải tiến hành các biện pháp cách ly.

Tính đến nay, Hong Kong ghi nhận tổng cộng 11.748 ca mắc COVID-19, trong đó có 209 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với các thành phố phát triển khác.

Trung Quốc đề xuất hỗ trợ vaccine cho các nước Nam Á

Ngày 27/4, Trung Quốc đã đề xuất hỗ trợ các quốc gia Nam Á tiếp cận nguồn cung vaccine trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Cuộc họp trực tuyến do Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chủ trì với sự tham dự của đại diện các nước Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng thiết lập nguồn cung khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các nước Nam Á trong cuộc chiến chống đại dịch. Ông cũng khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nhật Bản lập trung tâm tiêm chủng khổng lồ

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi thành lập một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở thủ đô Tokyo để đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người cao tuổi. Nhật Bản đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vào giữa tháng 2 nhưng lại tụt hậu so với các nước tiên tiến khác như Israel, Anh và Mỹ. Chỉ hơn 1% trong tổng dân số 126 triệu người mới được tiêm ít nhất một mũi vaccine, hầu hết là nhân viên y tế. Thủ tướng Suga cho biết chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng 7 tới.

Cảnh vắng vẻ tại một tuyến đường ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khi lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm khống chế dịch COVID-19, ngày 9/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đông Nam Á – Lào: 18/18 tỉnh thực hiện phong toả, giới nghiêm

Chiều 27/4, Lào ghi nhận thêm 75 ca mắc mới COVID-19, giảm 38 ca so với một ngày trước đó. Tuy nhiên, số tỉnh/thành của Lào có ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng, cho thấy dịch vẫn tiếp tục lan rộng tại nước này.

Ban Chỉ đạo quốc gia Lào về phòng chống dịch COVID-19 cho biết sau một ngày có số ca mắc mới thấp hơn tỉnh Champasak, thủ đô Viêng Chăn tiếp tục có số người nhiễm cao nhất cả nước trong 24 giờ qua với 59 ca. Tiếp đó là tỉnh Champasak, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Savannakhet, tỉnh Bokeo, tỉnh Luang Prabang và Xiengkhuang.

Với 59 ca mắc mới, thủ đô Viêng Chăn hiện có 333 ca mắc COVID-19, cao nhất trên cả nước, chủ yếu là các ca được phát hiện từ ngày 20/4 và đều có liên quan đến bệnh nhân số 59. Đáng chú ý, với việc tỉnh Xiengkhuang lần đầu có ca mắc COVID-19, số tỉnh/thành có người nhiễm bệnh đã lên tới 15/18, trong đó có tới 8 tỉnh tiếp giáp 9 tỉnh của Việt Nam gồm Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum. Hiện chỉ còn 2 tỉnh của Lào có chung đường biên giới với các tỉnh của Việt Nam là tỉnh Houaphanh và tỉnh Attapue là chưa có ca mắc COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch ở Lào. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Xiengkhuang, Bắc Lào sáng 27/4 cũng áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 18/18 tỉnh/thành của Lào thực hiện phong tỏa và giới nghiêm. Tính đến thời điểm hiện tại, Lào ghi nhận tổng cộng 511 ca mắc COVID-19, tất cả bệnh nhân của Lào đều trong trạng thái sức khỏe ổn định, chưa có trường hợp diễn biến nghiêm trọng hoặc tử vong.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 26/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan: Ca tử vong trong ngày cao nhất từ đầu dịch