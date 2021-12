COVID-19 tới 6h sáng 8/12: Vaccine Omicron sẵn sàng vào tháng 3; EU khuyên trộn vaccine tốt hơn

Một y tá chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 8/12 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 267.272.123 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.285.104 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 545.300 và 6.806 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 240.692.473 người, 21.294.546 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 87.737 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 76.736 ca; Pháp đứng thứ hai với 59.019 ca; tiếp theo là Đức (51.592 ca). Nước Nga tiếp tục đứng đầu về số ca tử vong mới, với 1.182 người chết trong ngày; tiếp theo là Mỹ (1.075 ca) và Ba Lan (504 ca tử vong).

Nước Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 50.226.957 người, trong đó có 811.522 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 34.656.506 ca nhiễm, bao gồm 473.757 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 22.157.726 ca bệnh và 616.018 ca tử vong.

Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 82,7 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với trên 76,23 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận gần 59,98 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 39,12 triệu ca, tiếp đến là châu Phi gần 8,85 triệu ca và châu Đại Dương trên 380.000 ca nhiễm.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/12/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

EU khuyến nghị “kết hợp” vaccine tạo miễn dịch tốt hơn

Ngày 7/12, Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (ECDC) ra thông cáo báo chí cho biết, hai cơ quan này đã chính thức khuyến nghị phương pháp tiếp cận “kết hợp các loại vaccine” đối với việc tiêm chủng ngừa COVID-19 và liều tăng cường.

Một số quốc gia thành viên EU, bao gồm cả Bỉ, đã bắt đầu sử dụng vaccine ngừa COVID-19 khác với vaccine ban đầu để tiêm liều tăng cường. Phương pháp này hiện đã được EMA và ECDC chính thức khuyến nghị.

Để cung cấp cơ sở khoa học và tính linh hoạt hơn nữa cho các chương trình tiêm chủng, EMA và ECDC đã xem xét các bằng chứng thực tế có sẵn và phát hiện ra rằng vaccine vectơ virus (chẳng hạn như vaccine của các hãng AstraZeneca hoặc Johnson & Johnson) kết hợp với vaccine mRNA (của Pfizer hoặc Moderna) tạo ra “Mức độ kháng thể tốt” và phản ứng tế bào T cao hơn so với việc chỉ sử dụng cùng một loại vaccine.

Điều này đã được xác nhận đối với liệu trình vaccine ban đầu (sử dụng các loại vaccine khác nhau cho liều thứ nhất và thứ hai) cũng như đối với mũi tiêm nhắc lại. Theo chuyên gia Van Gucht, việc sử dụng các loại vaccine khác nhau đều an toàn và thậm chí có thể cung cấp khả năng miễn dịch cao hơn. Bởi mỗi loại vaccine sẽ có ưu thế riêng của chúng và khi kết hợp với nhau, sẽ tạo ra khả năng miễn dịch tốt hơn nữa, đặc biệt khi đó là liều tăng cường.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 7/12/2021. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

CEO Pfizer: Vaccine Omicron sẵn sàng vào tháng 3

Theo CNN, CEO của Pfizer Albert Bourla 7/12 cho biết, nếu một loại vaccine mới cần thiết để đối phó với biến thể Omicron, công ty sẽ sẵn sàng vào tháng 3 và tự tin loại thuốc kháng virus do công ty sản xuất sẽ hiệu quả chống lại biến thể này.

“Tôi nghĩ rằng nếu cần vaccine, chúng tôi sẽ có vaccine vào tháng Ba”, ông Bourla nói tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Giám đốc điều hành do tờ Wall Street Journal tổ chức. “Tôi không biết liệu có cần vaccine [chống Omicron] hay không, chúng tôi sẽ biết điều đó trong vài tuần nữa”.

Khi được hỏi về Paxlovid, phương pháp điều trị kháng virus đường uống của Pfizer, CEO Bourla cho biết “chúng tôi có mức độ tin tưởng rất cao rằng thuốc sẽ chống lại biến thể này và tất cả những biến thể mà chúng ta đã thấy cho đến nay”.

CEO của Pfizer Albert Bourla. Ảnh: CNN

EU thảo luận biện pháp chung ứng phó biến thể Omicron

Trong khi đó, bộ trưởng y tế các nước EU đã có cuộc họp vào cùng ngày 7/12 nhằm bàn thảo các biện pháp chung trong toàn khối để ứng phó với sự xuất hiện của biến thể Omicron tại châu Âu. Số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng tại châu lục này đang làm dấy lên quan ngại về nguy cơ dịch bệnh trầm trọng thêm trước thềm Giáng sinh.

Theo thống kê của ECDC ngày 6/12, tổng cộng có 212 ca nhiễm biến thể Omicron tại các nước EU và các nước liên kết Iceland và Na Uy. Bồ Đào Nha ghi nhận số ca mắc biến thể này cao nhất với 34 ca, Đan Mạch là 32 ca, Pháp là 25 ca và Na Uy là 19. Trong khi đó, Anh ngày 6/12 thông báo đã ghi nhận 336 ca nhiễm biến thể này, tăng gấp đôi trong vòng 48 giờ qua.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Pointe-a-Pitre, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ tái bùng phát dịch COVID-19 trên tàu biển du lịch

Giới chức y tế bang Louisiana của Mỹ thông báo đã phát hiện ít nhất 17 trường hợp mắc COVID-19 trong số những hành khách và thủy thủ đoàn trên một con tàu du lịch cập cảng bang này cuối tuần qua.

Theo cơ quan chức năng, con tàu Norwegian Breakaway – do công ty dịch vụ du lịch đường biển của Na Uy Norwegian Cruise Line Holdings Ltd điều hành – chở hơn 3.200 hành khách và thủy thủ đoàn khởi hành từ thành phố New Orleans vào ngày 28/11 vừa qua và đã quá cảnh Belize, Honduras và Mexico trước khi quay trở lại cảng Louisiana trong ngày 5/12.

Toàn bộ hành khách trên tàu này đã được xét nghiệm COVID-19, trong đó những người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ tự về nhà bằng xe cá nhân hoặc được cách ly y tế.

Thông tin trên được thông báo trong bối cảnh nước Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng số trường hợp mắc COVID-19 cao đột biến trong những tuần gần đây. Ít nhất 1/3 số bang ở Mỹ đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron – biến thể mới xuất hiện của virus SARS-CoV-2 trong khi Delta vẫn là biến thể chủ đạo trong làn sóng dịch bệnh hiện tại ở nước này.

Trước đó, tình trạng lây nhiễm COVID-19 trên các tàu biển du lịch đã khiến Mỹ phải đình chỉ hoạt động du lịch theo hình thức này, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Saint Petersburg, Nga ngày 7/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca nhiễm biến thể Omicron tại Anh và Pháp tiếp tục gia tăng

Giới chức y tế Vương quốc Anh xác nhận nước này có thêm 90 trường hợp nhiễm Omicron, nâng tổng số các trường hợp nhiễm biến thể mới này lên 336 người. Trong số này có 64 trường hợp mới ghi nhận ở England, 23 trường hợp ở Scotland và 3 trường hợp ở xứ Wales. Bắc Ireland hiện chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron. Theo Giáo sư Paul Hunter – chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm thuộc trường Đại học East Anglia, biến thể Omicron đang “lây lan nhanh hơn biến thể Delta” và có khả năng sẽ chiếm đa số ca mắc mới COVID-19 trong vòng vài tuần tới.

Trong khi đó, ngày 6/12, Pháp đã phát hiện 25 trường hợp dương tính với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, gồm 21 người trở về từ Nam Phi và 4 ca lây nhiễm nội địa. Trước những thông tin cho rằng biến thể Omicron dễ lây lan hơn nhiều so với Delta, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết nước này đang lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả trẻ em từ 5-11 tuổi từ ngày 20/12 tới, nếu được sự nhất trí của các cơ quan y tế.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Nam Phi: Hầu hết bệnh nhân mắc biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ

Theo Chủ tịch Hiệp hội y khoa Nam Phi (SAMA) Angelique Cootze, hầu hết ca mắc biến thể Omicron đều có triệu chứng nhẹ, còn những bệnh nhân mắc mà chưa tiêm vaccine có triệu chứng nặng hơn. Trả lời báo giới ngày 7/12, bà Cootze, người đang tham gia điều trị cho 70 bệnh nhân mắc biến thể Omicron, cho biết hầu hết những bệnh nhân COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau người, đau họng trong vòng 2 tuần qua. Những triệu chứng này có phần khác so với triệu chứng ở những người nhiễm biến thể Delta. Chủ tịch SAMA chỉ rõ biến thể Omicron hoàn toàn khác biệt.

Những người mắc biến thể này không có triệu chứng mất vị giác và khứu giác, không cần thở oxy và biến thể Omicron gây tác động nhiều hơn ở các cơ. Bà Cootze đánh giá hiện giới khoa học chưa biết những triệu chứng này có thay đổi hay không trong trường hợp ca mắc gia tăng. Bà Cootze cho biết thêm những người chưa tiêm vaccine nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng nặng hơn. Sức khỏe của những người này bị suy kiệt trầm trọng và một số triệu chứng khác có biểu hiện nặng hơn.

Nhật Bản siết chặt kiểm soát nhập cảnh ngăn biến thể Omicron

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với những người trở về từ một số khu vực của Mỹ, Australia và Ấn Độ nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.