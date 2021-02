Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 1/2: Hàn Quốc giãn cách hết Tết Nguyên đán; Hệ thống y tế Bồ Đào Nha quá tải hoàn toàn

Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Iran, ông Hojjat Niki Maleki, cho biết một loại vaccine do nước này tự phát triển có thể kháng được biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã cân nhắc giảm bớt các biện pháp giãn cách xã hội để giúp hồi sinh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. Tuy nhiên, do số ca lây nhiễm tập thể liên quan tới các trường học và bệnh viện vẫn tiếp tục tăng, nên chính phủ quyết định gia hạn các biện pháp này.

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ về ứng phó với dịch COVID-19, Thủ tướng Chung Sye-kyun nêu rõ: “Làn sóng lây nhiễm thứ ba lại ập vào Hàn Quốc. Do đó, chính phủ quyết định duy trì các quy định giãn cách xã hội hiện tại trong 2 tuần nữa cho đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán”.

Mặc dù không có trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong gần 10 tháng qua, bang Western Australia liên tục ghi nhận các ca nhiễm là những người từ nước ngoài trở về. Gần đây nhất có một số người nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh và Nam Phi

Hệ thống y tế Bồ Đào Nha hoàn toàn quá tải do COVID-19

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 8/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tình hình đại dịch COVID-19 tại Bồ Đào Nha đang hết sức nghiêm trọng khi có tới 70% số nhân viên y tế bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong khi số giường bệnh chăm sóc tích cực đã chạm ngưỡng.

Theo các chuyên gia khủng hoảng, tình hình ở Bồ Đào Nha hiện bị đánh giá ở mức rất nghiêm trọng. Chính phủ Bồ Đào Nha đã đề nghị trực tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer hỗ trợ y tế do tình hình dịch bệnh căng thẳng với sự lây lan rộng khắp của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh. Bồ Đào Nha hiện ghi nhận gần 12.482 ca tử vong và 720.516 ca mắc COVID-19, trong khi chỉ số lây nhiễm trong 7 ngày ở nước này ở mức trên 800 ca, mức cao nhất thế giới.

Không chỉ Đức hỗ trợ, Áo cũng thông báo sẽ tiếp nhận tới nước này các bệnh nhân nặng từ Bồ Đào Nha để chữa trị. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết Bộ Y tế Bồ Đào Nha sẽ thông báo số bệnh nhân được chuyển tới Áo chữa trị.

Hiện hệ thống y tế ở Bồ Đào Nha đã hoàn toàn quá tải và không thể tiếp nhận thêm cũng như điều trị tốt cho bệnh nhân COVID-19. Khoảng 70% nhân viên y tế tại các bệnh viện đã bị nhiễm COVID-19. Thông báo của giới chức y tế Bồ Đào Nha ngày 30/1 cho biết nước này chỉ còn trống đúng 7 giường bệnh trong tổng số 850 giường bệnh chăm sóc tích cực cho bệnh nhân mắc COVID-19 ở đất liền.

Bồ Đào Nha hiện cũng đã áp đặt phong tỏa để kiểm soát đại dịch. Kể từ ngày 31/1, việc ra vào những khu vực nghỉ dưỡng nổi tiếng sẽ không thể thực hiện nếu không có lý do chính đáng. Bên cạnh đó, Bồ Đào Nha cũng đã phải tái kiểm soát trở lại các khu vực biên giới giáp Tây Ban Nha, giống như đã thực hiện mùa Xuân năm ngoái. Việc kiểm soát cũng được thực hiện nghiêm ngặt tại các bến cảng, sân bay. Lệnh phong tỏa chỉ được áp đặt ngoại lệ với những người phải đi làm, xe chở hàng hóa hoặc vật tư y tế, nhân đạo.

Tunisia phê chuẩn việc lưu hành vaccine Sputnik V của Nga

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tunis, Tunisia, ngày 23/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) cho biết Tunisia đã trở thành quốc gia quốc gia thứ 3 ở châu Phi phê chuẩn việc lưu hành vaccine ngừa COVID-19 của Nga là Sputnik V.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Viện Pasteur ở Tunisia (IPT) Hechmi Louzir thông báo lô 93.000 liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Pfizer/BioNTech sẽ được bàn giao cho nước này vào giữa tháng 2 tới, trong khi 500.000 liều vaccine khác của Oxford/AstraZeneca sẽ được cung cấp vào cuối tháng tới. Theo ông Louzir, các lô vaccine này là một phần trong sáng kiến Cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX.

Nam Phi đặt mua thêm 20 triệu liều vaccine

Khu cách ly điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Pretoria, Nam Phi ngày 11/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 31/1, báo The Sunday Times dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết nước này đã đạt thỏa thuận đặt mua thêm 20 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer.

Theo Bộ trưởng Y tế Nam Phi, nước này đang đợi phía nhà sản xuất cung cấp các văn bản thỏa thuận cuối cùng với chi tiết về lịch trình bàn giao và số lượng cụ thể. Như vậy, tổng số liều vaccine COVID-19 mà Nam Phi đã đặt mua thành công là hơn 40 triệu liều.

Tính tới nay, Nam Phi ghi nhận tổng cộng hơn 1,4 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 43.000 ca tử vong. Đây cũng là quốc gia chịu tác động mạnh nhất tại châu Phi. Nền kinh tế hàng đầu châu Phi đã đảm bảo được khoảng 12 triệu liều vaccine từ cơ chế phân phối vaccine do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đồng điều hành, 12 triệu liều theo một thỏa thuận với Liên minh châu Phi (AU) và 9 triệu liều từ Johnson & Johnson. Dự kiến lô vaccine đầu tiên (khoảng 1 triệu liều) sẽ được bàn giao cho quốc gia này vào đầu tháng 2. Đây là vaccine của AstraZeneca do Viện Serum Ấn Độ sản xuất, dự kiến sẽ được tiêm cho đối tượng ưu tiên là các nhân viên y tế.