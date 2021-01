Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 18/1: Thế giới vượt 95 triệu ca bệnh; Ấn Độ gặp trục trặc trong tiêm chủng toàn quốc

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên máy bay tại Manaus, Brazil ngày 16/1. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 150.000 ca), Anh (38.598 ca) và Brazil (31.394 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.681 ca), Mexico (1.219 ca) và Anh (671 ca).

Như vậy, tính từ đầu dịch, Mỹ tiếp tục là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng số trên 24,4 triệu ca mắc khiến trên 407.000 người tử vong.

Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với trên 10,57 triệu ca mắc và trên 152.000 ca tử vong.

Đứng thứ 3 về số ca mắc COVID-19 trên thế giới là Brazil với trên 8,48 triệu ca và trên 209.800 ca tử vong, tiếp đến là Nga với trên 3,56 triệu ca mắc và trên 65.500 ca tử vong, Anh với trên 3,39 triệu ca mắc và trên 89.200 ca tử vong.

Áo gia hạn phong tỏa tới tháng 2

Cảnh vắng vẻ tại một tuyến phố ở Salzburg, Áo trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn COVID-19 ngày 4/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/1, Chính phủ Áo thông báo nước này sẽ gia hạn lệnh phong tỏa do COVID-19 tới ngày 8/2. Tuy nhiên, các lĩnh vực kinh doanh ăn uống và du lịch sẽ không thể mở lại trong tháng tới.

Phát biểu họp báo, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết chính phủ nước này buộc phải hành động do sự lây lan các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân làm việc tại nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 2m và đeo khẩu trang trong các cửa hàng và trên phương tiện giao thông công cộng.

Áo đang trong đợt phong tỏa thứ 3 do dịch COVID-19, theo đó chỉ cho phép các cửa hàng thiết yếu mở cửa. Tính đến thời điểm này, Áo ghi nhận gần 390.000 ca mắc COVID-19 và gần 7.000 ca tử vong. Chính phủ nước này đặt mục tiêu kiểm soát số ca mắc COVID-19 xuống dưới 700 ca/ngày.

Các ca lây nhiễm tại Bỉ vẫn gia tăng

Quảng trường trung tâm thành phố Louvain, Vương quốc Bỉ. Ảnh: Đức Hùng-P/v TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Theo thống kê của Viện Y tế Quốc gia Bỉ, tính trung bình một tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 tại Bỉ đều trên 2.000 ca/ngày. Bên cạnh đó, số ca COVID-19 bị chuyển bệnh nặng phải nhập viện trong 7 ngày qua trung bình là 125 ca/ngày, còn số ca tử vong vì COVID-19 trung bình trong 7 ngày qua là trên 50 ca/ngày.

Với dân số chỉ 11,5 triệu người, kể từ đầu đại dịch tới nay, Bỉ có tổng cộng 677.209 ca mắc COVID-19, trong đó có 20.396 ca tử vong. Bỉ nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tính trên đầu người cao nhất thế giới.

Về nguyên nhân gia tăng các ca nhiễm mới tại Bỉ, theo các chuyên gia y tế, sau kỳ nghỉ Noel và tết dương lịch, nhiều người dân đi du lịch nước ngoài trở về đã bị mắc COVID-19. Ngoài ra, sự gia tăng số ca nhiễm mới còn là do các chủng mới của SARS-Cov-2, đặc biệt là biến chủng từ Anh (gia tăng 70% khả năng lây nhiễm) và chủng mới từ Nam Phi (tăng 50% khả năng lây nhiễm) đã có mặt tại Bỉ. Hiện tại, bước đầu ở Bỉ đã phát hiện 128 ca mắc COVID-19 do biến thể từ Anh và 5 ca do biến thể vi rút từ Nam Phi. Tuy nhiên, theo ước tính của chuyên gia vi virus của Đại học Công giáo Louvain, Marc Van Ranst, con số này phải hàng trăm ca và các chủng mới này đang lây lan trong cộng đồng tại Vương quốc Bỉ.

Trước làn sóng lây nhiễm vi rút đang gia tăng hiện nay, chính phủ liên bang Bỉ đã quyết định duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như đóng cửa toàn bộ các cửa hàng ăn, quán cà phê, quán bar; duy trì lệnh giới nghiêm từ 22h tới 6h sáng… và các biện pháp phòng dịch này sẽ được duy trì cho tới ngày 1/3/2021, thay vì ngày 15/1 như dự tính trước đó. Tính tới thời điểm hiện nay, gần 50.000 người đã được tiêm phòng COVID-19 tại Bỉ.

Anh xem xét yêu cầu khách nhập cảnh tự cách ly ở khách sạn

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Anh cho biết nước này đang cân nhắc việc yêu cầu tất cả hành khách nhập cảnh phải thực hiện cách ly trong khách sạn, cùng với các hạn chế mới dự kiến có hiệu lực trong những giờ tới.

Theo quy định mới, từ ngày 18/1, tất cả du khách đến Anh sẽ phải cách ly và trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, Chính phủ Anh có kế hoạch siết chặt các quy định, theo đó yêu cầu du khách tự cách ly ở khách sạn và chịu mọi chi phí, đồng thời sử dụng công nghệ GPS và nhận dạng khuôn mặt để giám sát việc thực hiện cách ly.

Trước đó, ngày 16/1, Chính phủ Anh đã cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Nam Mỹ và Bồ Đào Nha do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2 tại Brazil.

Nhằm kiểm soát tỷ lệ mắc COVID-19 ngày càng gia tăng, Anh đang thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, theo đó người dân được khuyến cáo ở trong nhà ngoại trừ một số lý do như đi làm, chăm sóc trẻ, tập thể dục… Ngày 16/1, Anh ghi nhận thêm 1.295 ca tử vong do COVID-19, mức cao thứ 3 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca mắc mới cũng tăng 41.346 ca lên 3,36 triệu ca, trong đó có 88.500 ca tử vong.

Đức có thể nới lỏng hạn chế với những người đã tiêm vaccine

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở Cologne, Đức ngày 27/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể sẽ được nới lỏng các hạn chế như được phép đến nhà hàng và tạp chiếu phim sớm hơn những người khác.

Theo Viện dịch tễ Robert Koch, tính đến ngày 15/1 vừa qua, khoảng 1 triệu người trong tổng số 83,2 triệu dân ở Đức đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đức đã gia hạn các biện pháp phong tỏa do dịch COVID-19 đến ít nhất là cuối tháng này. Dự kiến, ngày 19/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ nhóm họp với các lãnh đạo địa phương để thảo luận về việc áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm ngoái, đến nay Đức có trên 2,05 triệu ca mắc COVID-19 và 47.440 ca tử vong.

Pfizer cam kết giao vaccine đúng hạn cho châu Âu

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ đang nỗ lực xoa dịu những lo ngại ở châu Âu xung quanh việc bàn giao vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Châu Âu là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trên thế giới, làm dấy lên lo ngại rằng sự chậm trễ trong việc giao vaccine của Pfizer/BioNTech có thể cản trở việc triển khai tiêm chủng. Hiện nhà máy sản xuất vaccine của Pfizer ở Bỉ đang gấp rút nâng công suất để có thể tăng “đáng kể” sản lượng vaccine trong quý II. Pfizer cam kết đảm bảo giao vaccine tới các nước Liên minh châu Âu (EU) đúng hạn kể từ ngày 25/1 tới.

Trước đó, ngày 15/1, Pfizer cho biết lượng vaccine dự kiến giao theo đơn đặt hàng của châu Âu trong tháng 1 sẽ ở mức thấp, nhưng hãng sẽ nỗ lực nâng sản lượng vào cuối mùa Đông này cũng như trong suốt cả năm 2021. Thông báo của Pfizer dẫn tới quan ngại về tiến độ triển khai tiêm vaccine ở châu Âu, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp buộc nhiều nước phải thắt chặt quy định phòng dịch. Italy và Thụy Sĩ sẽ siết chặt hạn chế từ ngày 18/1 tới, trong khi Anh yêu cầu tất cả hành khách nhập cảnh phải tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Thụy Sĩ tiếp nhận 7,5 triệu liều vaccine Moderna trong những tháng tới

Vaccine phòng Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng dược phẩm Moderna cho biết sẽ giao 7,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho nước này thành nhiều đợt trong những tháng tới.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, người đứng đầu chi nhánh châu Âu của Moderna – ông Dan Staner, nêu rõ Moderna đang tăng tốc tối đa để nâng mở rộng năng lực sản xuất vaccine. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, khoảng 50% dân số Thụy Sĩ có thể được tiêm vaccine vào mùa Hè.

Cơ quan quản lý Thụy Sĩ đã cấp phép sử dụng vaccine của Moderna và Pfizer/BioNTech và đang tiến hành đánh giá vaccine của hãng AstraZeneca (Anh). Thụy Sĩ đã đặt mua tổng cộng 15 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 sau khi dành 449 triệu USD ngân sách cho chương trình tiêm chủng.