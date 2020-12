Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 28/12: Thế giới vượt 81 triệu ca bệnh; EU bắt đầu tiêm chủng đại trà

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Delhi, Ấn Độ ngày 19/12. Ảnh: THX/TTXVN

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 112.000 ca), Anh (30.501 ca) và Nga (28.284 ca).

Tổng số ca mắc của toàn thế giới đã vượt 81 triệu ca, tính tới 6 giờ sáng 28/12 (giờ Việt Nam).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.031 ca), Nga (552 ca) và Đức (345 ca).

Từ sáng 27/12, nhiều nước Liên minh châu Âu đã đồng loạt khởi động chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19 cho những đối tượng ưu tiên.

Châu Á

Israel phong tỏa toàn quốc lần thứ ba

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tel Aviv, Israel ngày 26/12. Ảnh: THX/TTXVN

Từ 17h ngày 27/12 giờ địa phương (22h giờ Việt Nam cùng ngày), Israel bắt đầu thực hiện đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba trong năm nay để phòng dịch COVID-19.

Đợt phong tỏa lần này dự kiến kéo dài ít nhất 2 tuần. Trong thời gian phong tỏa, người dân không được đến nhà người khác, không được đi ra ngoài bán kính 1.000 mét cách nơi sinh sống, ngoại trừ các mục đích như đi tiêm phòng dịch, khám chữa bệnh, tập thể dục cá nhân, đi làm hoặc đi học ở những địa điểm được cấp phép…, với điều kiện tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội. Mức phạt cho mỗi trường hợp vi phạm là 500 NIS (khoảng 155 USD).

Ngoài ra, các hoạt động công cộng như mua sắm, giải trí cũng sẽ phải tạm ngừng, trừ các cửa hàng phục vụ các mặt hàng thiết yếu. Trường phổ thông sẽ tạm cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 10 nghỉ học. Các cơ quan, doanh nghiệp chỉ được phép nhiều nhất 10 người hoặc không quá 50% tổng số nhân viên đến chỗ làm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang trong “thời điểm hệ trọng”, vì vậy người dân cần “tuân thủ đợt phong tỏa ngắn hạn và chặt chẽ” này. Theo ông, với chiến dịch tiêm vaccine khẩn cấp kết hợp với lệnh phong tỏa, Israel sẽ “thanh toán” dịch COVID-19 trong vài tuần và sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới làm được việc này.

Mặc dù đợt phong tỏa lần này được dự đoán sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Israel khoảng 1,5-3 tỷ USD, song Quốc hội Israel vẫn bỏ phiếu thông qua, trong bối cảnh số bệnh nhân COVID-19 trong nước không ngừng tăng. Tính đến ngày 27/12, tại Israel đã có gần 400.000 ca nhiễm, trong đó có 3.210 người tử vong. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm hơn 3.600 ca mắc mới được chính thức ghi nhận.

Hàn Quốc không nâng cấp độ giãn cách xã hội ở khu vực thủ đô

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại trung tâm xét nghiệm tạm thời ở ngoại ô Seoul, Hàn Quốc ngày 26/12. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/12 đã quyết định không nâng cấp độ giãn cách xã hội lên mức cao nhất bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Nước này chỉ gia hạn quy định giãn cách xã hội hiện tại ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận cho đến ngày 3/1.

Trong những ngày qua, số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở quốc gia này đều ở trên 1.000 ca và mới giảm xuống dưới mức này trong ngày 27/12 (970 ca). Chính phủ Hàn Quốc vẫn đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh mà không nâng cấp độ giãn cách xã hội tại những khu vực trên vì cho rằng quyết định này sẽ “giáng một đòn nặng” lên hàng triệu người buôn bán nhỏ lẻ.

Tại các khu vực khác, mức giãn cách xã hội ở cấp độ 2 sẽ được áp dụng cho đến ngày 3/1. Phát biểu trong cuộc họp liên ngành về ứng phó dịch COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun một lần nữa kêu gọi mọi người tiếp tục chung tay và hợp tác thực hiện các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2.

Nhằm ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập, Hàn Quốc đã tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 31/12 sau khi quốc gia châu Âu này thông báo biến thể SARS-CoV2 mới được cho là lây lan nhanh hơn nhiều. Theo kết quả nghiên cứu sơ bộ của Anh, biến thể mới được cho là lây truyền nhanh hơn từ 50-70% so với các biến thể khác ở Anh.

Hiện các quan chức Hàn Quốc đang xem xét chủng virus SARS-CoV2 trên thi thể một công dân nước này vừa trở về từ Anh có phải là biến thể mới hay không. Cụ ông ngoài 80 tuổi này đã tự cách ly tại nhà ở Goyang, phía Tây Bắc Seoul, sau khi từ Anh về ngày 13/12. Ông qua đời sáng 26/12 tại một bệnh viện sau khi bị ngừng tim. Các mẫu bệnh phẩm của người này cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày 27/12, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Noh Young-min cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế và người cao tuổi từ tháng 2/2021. Ông Noh đưa ra phát biểu trên trong cuộc thảo luận về chính sách giữa các quan chức phủ tổng thống, chính phủ và đảng cầm quyền tại Quốc hội Hàn Quốc. Ông Noh lưu ý về số lượng, chính phủ đã đảm bảo đủ vaccine để bảo vệ người dân và việc tiêm chủng cho nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ bắt đầu vào tháng 2/2021. Quan chức trên bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng trong một khung thời gian tương tự hoặc nhanh hơn so với nước ngoài.

Trung Quốc ghi nhận thêm 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/12. Ảnh THX/TTXVN

Ủy ban Y tế Trung Quốc ngày 27/12 thông báo Trung Quốc có 22 ca nhiễm mới, trong đó có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 ca nhập cảnh.

Trong số 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 7 ca tập trung tại tỉnh Liêu Ninh và 5 ca tại thủ đô Bắc Kinh.

Tính đến ngày 27/12, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 86.955 ca nhiễm, nhưng hiện chỉ còn 334 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.

Iran mở rộng lệnh giới nghiêm tại 330 thành phố và thị trấn

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố ở Mashhad, Iran ngày 7/11. Ảnh: THX/TTXVN

Iran đã mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm tại 330 thành phố và thị trấn trong nỗ lực nhằm duy trì những kết quả tích cực gần đây trong công tác phòng chống dịch bệnh tại nước này.

Theo đó, lệnh giới nghiêm đang được áp dụng từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau, hiện đang được áp dụng tại 108 thành phố ở “mức cam” tương ứng với tình hình dịch bệnh có nguy cơ trung bình, sẽ được mở rộng sang các thành phố ở “mức vàng” có nguy cơ dịch bệnh thấp hơn.

Theo Bộ Y tế Iran, trong 24 giờ qua, nước này có 119 ca tử vong do COVID-19, mức thấp nhất kể từ ngày 13/9 và 5.502 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ ngày 22/10. Iran là hiện quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 với 1.200.465 ca nhiễm và 54.693 ca tử vong.

Australia: Người dân Sydney chờ quyết định về sự kiện mừng Năm mới

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia ngày 18/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/12, Sydney – thành phố đông dân nhất của Australia thuộc bang New South Wales, tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm mới trong bối cảnh hơn 250.000 cư dân thành phố đang chờ đợi quyết định của chính phủ nước này về việc tổ chức các sự kiện đón mừng Năm mới.

Theo báo cáo ngày 27/12, Australia ghi nhận 7 ca nhiễm mới tại bang New South Wales, trong đó có tới 6 ca nhiễm có liên quan trực tiếp đến ổ dịch bùng phát tại bãi biển phía Bắc của Sydney. Do lo ngại ổ dịch có nguy cơ bùng phát tại các bãi biển, Australia từ ngày 23/12 đã siết chặt quy định người dân ở yên trong nhà.

Trả lời báo giới, Thủ hiến bang Gladys Berejiklian bày tỏ hy vọng sẽ có thông tin cụ thể liên quan Năm mới gửi tới người dân vào ngày mai (28/12) hoặc muộn nhất vào ngày 29/12.

Do vị trí địa lý, Australia là một trong những nước đón mừng khoảnh khắc đầu tiên của Năm mới, do đó hằng năm tại nước này thường diễn ra sự kiện đếm ngược hết sức sôi động và hoành tráng đón mừng Năm mới. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Chính phủ Australia vẫn chưa đưa ra quyết định có hay không tổ chức các sự kiện trong năm nay, trong khi chỉ còn chưa đầy 4 ngày sẽ bước sang thời khắc chuyển giao sang Năm mới 2021. Nhiều kế hoạch vui chơi của người dân đã đổ bể do chính quyền các bang tập trung vào các biện pháp khống chế dịch bệnh.

Châu Âu

Áo cảnh báo làn sóng dịch thứ ba ở châu Âu

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Vienna, Áo ngày 27/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 26/12 cảnh báo về làn sóng lây nhiễm thứ 3 trên toàn châu Âu trong năm tới với số ca lây nhiễm tăng mạnh và tình hình có thể sẽ trở lại bình thường vào mùa Hè tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình ORF, Thủ tướng Kurz nhấn mạnh châu Âu chắc chắn sẽ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng trong quý đầu tiên của năm 2021 khi làn sóng lây nhiễm thứ ba bùng phát với số ca lây nhiễm tăng mạnh trở lại ở nhiều nước châu Âu. Ông cũng cho rằng khi nhiệt độ tăng cao hơn kết hợp với số ca tiêm chủng rộng rãi hơn, tình hình dịch bệnh có thể bớt căng thẳng và nhiều nước có thể trở lại cuộc sống bình thường vào mùa Hè tới. Với Áo, từ ngày 26/12, Chính phủ Áo đã siết chặt trở lại các quy định về phòng chống COVID-19 sau thời gian nới lỏng ngắn, theo đó người dân chỉ có thể được rời khỏi nơi ở khi có lý do phù hợp. Các quy định hạn chế tiếp xúc và đi lại này sẽ được áp dụng trong 3 tuần, cho tới ít nhất ngày 17/1/2021.

Nhiều nước châu Âu bắt đầu tiêm chủng

Một số nước châu Âu đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm 1 ngày trước khi toàn Liên minh châu Âu (EU) chính thức triển khai chiến dịch ngày 27/12. Hungary, Slovakia và Đức nằm trong số các nước đã triển khai tiêm những mũi vaccine đầu tiên trong ngày 26/12.

Theo thông báo của Chính phủ Hungary, các bác sĩ và điều dưỡng viên tại một bệnh viện ở Budapest đã được tiêm chủng vaccine do Pfizer/BioNTech hợp tác sản xuất. Việc tiêm vaccine được thực hiện ngay sau khi Hungary nhận được lô vaccine đầu tiên để có thể tiêm phòng cho 4.875 người thuộc diện ưu tiên số một. Tính đến ngày 28/12, Hungary ghi nhận gần 316.060 ca nhiễm SARS-CoV-2 với 9.047 ca tử vong và đây là một trong số nước có tỷ lệ tử vong cao nhất xét về dân số trong EU.

Tại Slovakia, bác sĩ y khoa và chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm Vladimir Krcmery là người đầu tiên được tiêm chủng vào tối 26/12.

Một trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại Frankfurt, Đức ngày 16/12. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi tại Đức, cụ bà 101 tuổi Edith Kwoizalla ở thành phố Halberstadt, bang Sachsen-Anhalt, là người đầu tiên ở Đức được tiêm phòng. Việc tiêm phòng ở Đức được thực hiện miễn phí và tự nguyện. Theo Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn, trong những tháng tới sẽ có thêm các loại vaccine được phê chuẩn sử dụng và nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, đến giữa năm 2021, vaccine sẽ được tiêm chủng rộng rãi cho cả những đối tượng ngoài 3 nhóm ưu tiên. Ông cũng cho rằng sau đó, đại dịch sẽ hầu như được kiểm soát tốt. Trong ngày 26/12, các lô vaccine đầu tiên cũng đã được chuyển tới các bang ở Đức trên các xe vận tải có kho lạnh và được cảnh sát hộ tống.

Sáng 27/12, Italy đã bắt đầu tiến hành tiêm cho các đối tượng ưu tiên sau khi nước này nhận được 9.750 liều vaccine của hai hãng Pfizer/BioNTech. Giáo sư Maria Rosaria Capobianchi, y tá Claudia Alivernini và nhân viên y tế xã hội Omar Altobelli là 3 người đầu tiên ở Italy được tiêm vaccine COVID-19 tại Viện Quốc gia về bệnh truyền nhiễm Spallanzani ở Rome.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy ngày 7/12. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 27/12 được xem là ngày vaccine tại Italy và châu Âu (V-Day). Viết trên mạng xã hội Twitter nhân ngày này, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết: “Chúng tôi bắt đầu tiêm cho các nhân viên y tế và những nhóm dễ bị tổn thương nhất và sau đó mở rộng để tiêm chủng cho toàn dân nhằm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng và tiêu diệt dứt điểm loại virus này”. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho rằng, “Hôm nay là ngày mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu”. Tuy nhiên, ông cảnh báo, Italy sẽ phải tiếp tục chống chọi với dịch bệnh trong một vài tháng nữa và Italy cần tuân thủ các quy tắc phòng dịch.

Tại Tây Ban Nha, một cụ bà 96 tuổi sống trong viện dưỡng lão Los Olmos tại tỉnh Guadalajara, miền Trung nước này đã trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Sau đó, một điều dưỡng tại cơ sở này đã trở thành người tiếp theo được tiêm vaccine.

Viện dưỡng lão Los Olmos được chọn là nơi đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm phòng vaccine COVID-19 do địa điểm này nằm gần một kho của hãng Pfizer, nơi cất giữ những vaccine được vận chuyển từ Bỉ đến Tây Ban Nha vào ngày 26/12 trước khi được phân phối rộng rãi trên toàn quốc. Đến nay, chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào tại viện dưỡng lão trên.

Tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại London, Anh ngày 8/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Chính phủ Anh sẽ triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Đại học Oxford phát triển từ ngày 4/1/2021 theo những kế hoạch đã được các bộ trưởng trong Nội các lựa chọn.

Chính phủ Anh hy vọng sẽ tiêm liều vaccine đầu tiên của Đại học Oxford, được cấp phép sản xuất cho công ty dược phẩm AstraZeneca, hoặc sản phẩm của Pfizer cho 2 triệu người trong 2 tuần tới.

Cũng theo báo Sunday Telegraph, vaccine do Đại học Oxford phát triển dự kiến sẽ được các cơ quan quản lý dược phẩm cấp phép lưu hành sau vài ngày tới.

Pháp để ngỏ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa lần 3

Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 16/12. Ảnh: THX/TTXVN

Pháp không loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa cả nước lần thứ 3 nếu số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã đưa ra tuyên bố khi trả lời báo Journal du Dimanche ngày 27/12 trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại quốc gia châu Âu này đối mặt với đợt bùng phát dịch sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Ông Olivier Veran nhấn mạnh Pháp không loại trừ bất cứ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ người dân nước này. Ông cho biết cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ở thời điểm hiện tại, Pháp ghi nhận khoảng 15.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Ngày 25/12, Pháp xác nhận ca đầu tiên nhiễm VUI-202012/01 – biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Anh gần đây.

Sự xuất hiện của VUI-202012/01 đã khiến hơn 50 nước cấm mọi hoạt động đi lại với Anh. Sau lệnh cấm kéo dài 48 giờ, Pháp đã mở cửa biên giới giữa hai nước cho phép công dân của nước này về nhà cũng như tạo điều kiện thông quan hàng hóa tại cửa khẩu giữa hai nước.

Cũng trong ngày 27/12, Pháp đã bắt đầu nhận được những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Pfizer-BioNTech. Đây là loại vaccine sẽ được nước này sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng đại trà.

Châu Mỹ

Chuyên gia cảnh báo tình hình tồi tệ hơn sau những ngày nghỉ lễ ở Mỹ