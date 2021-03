Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 8/3: Thế giới có 2,6 triệu ca tử vong; Brazil đứng đầu về ca mắc và tử vong/ngày

Bộ trưởng Tư pháp Phần Lan Anna-Maja Henriksson tuyên bố nước này sẽ hoãn cuộc bầu cử hội đồng các địa phương, dự kiến diễn ra vào tháng tới, sang giữa tháng 6 do gia tăng số ca mắc COVID-19. Tình hình dịch bệnh hiện nay làm dấy lên lo ngại về việc cử tri đi bỏ phiếu thấp cũng như khả năng số ca lây nhiễm tăng cao sau ngày bầu cử.

Phần Lan hoãn bầu cử địa phương do COVID-19

Bộ Y tế Campuchia ngày 7/3 cho biết tình hình lây nhiễm tại thành phố Sihanoukville (tỉnh Preah Sihanouk) được cho là nghiêm trọng nhất với 110 trường hợp lây nhiễm (15 ca mới phát hiện). Những ca lây nhiễm này đã gây ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế-xã hội, đặc biệt là dịch vụ du lịch và sòng bạc của thành phố duyên hải vốn thu hút lượng đông đảo du khách nước ngoài. Từ đêm 3/3, chính quyền Sihanoukville chính thức ban bố lệnh phong tỏa, hạn chế ra vào thành phố này, ngoại trừ các phương tiện chuyên chở hàng hóa, cứu thương và những hoạt động liên quan đến an ninh trật tự. Hiện đã có thêm 35 địa điểm công cộng và cơ sở lưu trú tại Sihanoukville bị phong tỏa do liên quan đến các ca lây nhiễm COVID-19 cộng đồng.

Các chuyên gia y tế Hàn Quốc đã lên tiếng cảnh báo về tâm lý do dự tiêm vaccine khi người dân lo ngại về các tác dụng phụ của vaccine. Sự lo ngại xuất phát từ thông tin về một số trường hợp tử vong được ghi nhận sau khi tiêm, các trường hợp này đều có bệnh nền như rối loạn tim, tiểu đường và các bệnh mạch máu não. Tuy nhiên, các chuyên gia Hàn Quốc về các bệnh mãn tính như tiểu đường, thấp khớp và bệnh hô hấp lưu ý những ca tử vong này không nên là lý do để mọi người từ chối hoặc trì hoãn việc tiêm chủng vì chưa chứng minh được mối liên quan giữa số ca tử vong và việc tiêm vaccine.

Còn những công dân Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài do sân bay đóng cửa trong nhiều tuần cũng sẽ được phép trở về nước với số lượng tăng trong tuần tới, bắt đầu với 1.000 người Israel được phép trở về trong ngày 7/3.

Thông báo của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin về lĩnh vực kinh tế Maxim Oreshkin được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thủ tướng Nga không cho biết thêm chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng ông Oreshkin và các đồng nghiệp đã nỗ lực trong công việc và vẫn duy trì liên lạc với đoàn công tác.

Ông Oreshkin từng tháp tùng Thủ tướng Mikhail Mishutin trong chuyến thăm và làm việc tại các địa phương của vùng Siberia, LB Nga. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Điện Kremlin khẳng định gần đây Tổng thống Vladimir Putin không gặp ông Oreshkin và cuộc họp nội các tuần tới về các vấn đề kinh tế sẽ bị hoãn.

Đến thời điểm này đã có nhiều quan chức chính phủ và nghị sĩ quốc hội Nga nhiễm virus SAR-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Bản thân Thủ tướng Mikhai Mishutin từng nhiễm loại virus này và đã được chữa khỏi.

Châu Mỹ

Chuyên gia y tế hàng đầu Mỹ đánh giá tích cực về vaccine Sputnik-V

Vaccine ngừa bệnh COVID-19 Sputnik V của Nga . Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ (NIAID), Tiến sĩ Anthony Fauci đánh giá dữ liệu từ vaccine ngừa bệnh COVID-19 của Nga Sputnik V “có vẻ khá tốt”.

Ông Fauci nói: “Dữ liệu mà tôi nhận thấy từ vaccine Sputnik V có vẻ khá tốt. Trong khi đó, tôi không có nhiều thông tin về vaccine của Trung Quốc bởi vì nước này có 2 hoặc 3 loại vaccine khác nhau, tôi không theo dõi sát hiệu quả tương đối của chúng”.

Khi được hỏi về phản ứng phụ của các loại vaccine sử dụng tại Mỹ, do các hãng dược phẩm Pfizer và Moderna chế tạo, Tiến sĩ Fauci cho hay mức độ lo ngại của ông là “tối thiểu”. Theo ông Fauci, cả 2 loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA này đã chứng minh được sự hiệu quả từ 94 – 95% trong các cuộc thử nghiệm tại Mỹ, trong khi “khả năng gây phản ứng là tối thiểu”. Ông Fauci cũng lưu ý rằng các triệu chứng sau tiêm vaccine, chẳng hạn như ớn lạnh và mệt mỏi, sẽ biến mất trong vòng 24 giờ sau.

Tổng thống Venezuela được tiêm liều vaccine Sputnik-V đầu tiên

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 Sputnik-V đầu tiên tại Caracas, ngày 6/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài truyền hình nhà nước Venezuela và tài khoản Twitter chính thức của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa tin ông và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đã được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 Sputnik-V đầu tiên.

Tổng thống Maduro nêu rõ “Giữ lời hứa với người dân… Tôi đã được tiêm chủng vaccine, liều đầu tiên và thấy ổn sau khi được tiêm”.

Sputnik V hiện là vaccine ngừa COVID-19 được nhập khẩu nhiều thứ hai trên thế giới sau vaccine của hãng AstraZeneca, trong khi vaccine của các hãng Pfizer và Moderna lần lượt đứng thứ ba và thứ tư.

Châu Phi: Ethiopia tiếp nhận 2,2 triệu liều vaccine đầu tiên

Ethiopia tiếp nhận 2,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 tại sân bay Addis Ababa, ngày 7/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ethiopia đã tiếp nhận lô đầu tiên gồm 2,2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh nước này sẽ tiến hành tiêm chủng trong những ngày tới.

Lô vaccine AstraZeneca này do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, được chuyển cho Ethiopia trong khuôn khổ Cơ chế cung cấp vaccine toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đứng đầu.

Trong một tuyên bố, WHO cho biết những lô vaccine tiếp theo sẽ tới nước này trong những tuần tới. Theo kế hoạch, Ethiopia sẽ tiêm ngừa COVID-19 cho nhóm đối tượng đầu tiên là đội ngũ nhân viên y tế của nước này. Ethiopia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 20% trong tổng số gần 110 triệu dân của nước này vào cuối năm nay.

Cho đến nay, Ethiopia ghi nhận 166.138 ca mắc COVID-19, đứng thứ 5 ở 5 ở châu Phi và đứng đầu ở khu vực Đông Phi về số ca nhiễm. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, trong tháng qua, số ca nhiễm ở nước này đã tăng trung bình 12%/tuần và số ca tử vong tăng 37%/tuần.