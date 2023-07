EU lo ngại bạo lực leo thang ở Israel và Palestine

Theo tuyên bố, EU đã liên tục nhắc lại cam kết cơ bản của khối đối với an ninh của Israel, cũng như chính sách ngăn chặn và đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. EU kêu gọi củng cố Chính quyền Palestine để chính quyền này có thể thiết lập lại quyền kiểm soát an ninh đối với toàn bộ Khu vực A của các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng theo những thỏa thuận đã có, đồng thời kêu gọi Israel tôn trọng các nghĩa vụ của nước này theo các thỏa thuận quốc tế và Chính quyền Palestine tiếp tục phối hợp an ninh với Israel.

Tuyên bố tái khẳng định an ninh bền vững chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, để người Palestine và người Israel được sống trong hòa bình và thịnh vượng.