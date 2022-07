Tin thế giới Hàn-Mỹ sắp tổ chức đối thoại an ninh kinh tế đầu tiên tại Washington

(kontumtv.vn) – Hai bên dự kiến thảo luận về cách thức ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, phối hợp chính sách về chất bán dẫn, nhà máy điện hạt nhân và các công nghệ tiên tiến khác.

Theo Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/7 cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức phiên đối thoại an ninh kinh tế đầu tiên tại Washington trong tuần này.

Kênh đối thoại đã được thiết lập trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 nhằm giúp hai nước tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế và năng lượng.

Thư ký Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh kinh tế Wang Yun-jong sẽ khởi hành tới Washington vào ngày 6/7 và gặp ông Tarun Chhabra – quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng phụ trách vấn đề công nghệ và an ninh quốc gia, trong ngày 7/7.

Hai bên dự kiến thảo luận về cách thức ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến ở Ukraine, cũng như phối hợp chính sách về chất bán dẫn, nhà máy điện hạt nhân và các công nghệ tiên tiến khác.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết theo thỏa thuận mới, hai nước dự kiến tổ chức đối thoại mỗi năm một lần và thảo luận về nhiều vấn đề kinh tế và công nghiệp, bao gồm đa dạng chuỗi cung ứng chất bán dẫn và các mặt hàng công nghệ cao khác, nền kinh tế kỹ thuật số, công nghệ chăm sóc sức khỏe và kiểm soát xuất khẩu.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu và phát triển, tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới./.

(Vietnam+)