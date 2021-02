Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận vấn đề sử dụng vũ lực trong luật pháp quốc tế

(kontumtv.vn) – Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 24/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành cuộc họp trực tuyến theo thể thức Arria do Mexico chủ trì về vấn đề sử dụng vũ lực trong luật pháp quốc tế, chủ thể phi quốc gia và quyền tự vệ chính đáng. Đại diện của gần 30 nước gồm các nước thành viên HĐBA và các thành viên khác trong LHQ tham dự cuộc họp.