Hội nghị thượng đỉnh AU nhấn mạnh vấn đề an ninh khu vực

Trước đó, trong khuôn khổ phiên họp thứ 35 của Hội đồng AU diễn ra cùng ngày tại thủ đô Addis Ababa, Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat đã bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh tại lục địa châu Phi. Ông Mahamat cho rằng tình hình an ninh châu lục đứng trước những thách thức từ chủ nghĩa khủng bố và sự trỗi dậy nguy hiểm của làn sóng thay đổi chính phủ một cách vi hiến. Trong bối cảnh đó, tình hình an ninh châu Phi đòi hỏi cách tiếp cận mới về cấu trúc hòa bình và an ninh, cũng như mối tương quan với các nhân tố gây bất ổn mới ở châu Phi.

Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh AU diễn ra trong 2 ngày 5-6/2, trong đó phần lớn các phiên thảo luận được tổ chức dưới hình thức họp kín.