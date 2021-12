Iran nhắc lại lập trường kiên định trong đàm phán hạt nhân

Đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách điều phối các cuộc thảo luận khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran, ông Enrique Mora (thứ 3, trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (thứ 3, phải) tại vòng đàm phán mới của Ủy ban chung về vấn đề hạt nhân Iran ở Vienna, Áo ngày 29/11/2021. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu với hãng thông tấn IRNA của Iran, ông Eslami nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán hiện nay là nhằm đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), và Mỹ cần phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Tehran. Điều này đòi hỏi phải có hành động thực tế và có thể kiểm chứng”.

Iran, Nga, Trung Quốc, Đức, Anh và Pháp ngày 29/11 đã nối lại các cuộc đàm phán tại Vienna để đánh giá các cách thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Iran. Mỹ tham gia các cuộc đàm phán một cách gián tiếp. Các cuộc đàm phán đã được nối lại sau 5 tháng gián đoạn do cuộc bầu cử tổng thống ở Iran hồi tháng 6/2021. Đoàn đàm phán của Iran do Thứ trưởng Ngoại giao nước này Ali Bagheri Kani dẫn đầu.

Sau khi kết thúc phiên khai mạc vòng đàm phán tại Vienna, ông Kani khẳng định vấn đề then chốt trong tình hình hiện nay là việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, đồng thời nói rằng các hành động này là vi phạm thỏa thuận hạt nhân và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), cũng như các quy định và luật pháp quốc tế.